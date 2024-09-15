中國正在成為咖啡大國

咖啡正在成為中國人最為喜愛的飲品之一。本土的連鎖咖啡館增長迅速，正在對星巴克等國際品牌形成強大的競爭壓力。

（德國之聲中文網）從傳統上看，中國人本來更喜歡飲茶。但過去幾年來，中國正在成為全球增長最快的咖啡消費市場。前不久北京舉行的「中國咖啡秀」，吸引了眾多咖啡發燒友。起初這一展會是專為咖啡行業服務的專業性展會，但現如今，非專業的參觀者變得越來越多。

宗新（音）就是這樣一名咖啡發燒友，他對德廣聯記者表示：「每次喝上一杯自己沖調的咖啡，我就會感到特別放鬆。」遠道而來的張魯（音）則表示：「我就是出於好奇來看看，我對咖啡一直特別有興趣。平常我都是買一杯瑞幸咖啡，因為它的價格要比星巴克低一些。」

瑞幸咖啡已經在中國擁有大約兩萬家分店，是中國規模最大的咖啡連鎖。瑞幸主打低價戰略，今年營業額已經超越了咖啡市場的龍頭老大星巴克。不過，也正是因為星巴克定價較高，其利潤仍比瑞幸要高。

中國本土的瑞幸咖啡發展迅猛，旗下已擁有近兩萬家分店。 圖片來源： TINGSHU WANG/REUTERS



中國人均每年喝大約11杯咖啡，遠低於歐美的咖啡消費水準。但也正因為如此，擁有14億人口的中國，咖啡市場的前景不可估量。

在傳統的飲茶大國- 中國，咖啡市場發展極其迅猛，但競爭也極其激烈。除市場領先的瑞幸和星巴克之外，庫迪咖啡和來自上海的MANNER COFFEE也正在快速崛起。

雲南適合種咖啡

隨著咖啡熱的持續增溫，咖啡種植也越來越受到重視。中國種植咖啡已經有超過三十年的歷史，不過，目前僅佔全球咖啡產量的百分之一。中國的咖啡種植區主要集中在氣候溫和的雲南省境內。葉紅（音）是中國咖啡種植業的第二代傳人，她是雲南四百多名咖啡種植者的代言人，而她的父親則是從2007年開始種植咖啡的。

現年28歲的葉紅說：「我父親那一代人雖然開始種植咖啡，但卻從來不喝咖啡。所以沒有人知道怎麼加工咖啡，也不瞭解高品質的咖啡品種。」她表示，現在情況已經發生了根本性的變化，人們開始種植特種咖啡，雲南咖啡的知名度也越來越大，「所以我們公司對未來充滿了信心」。

(德廣聯）

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