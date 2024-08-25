中國極端天氣導致農產品價格飆升

過去兩個月，中國農產品價格大幅上漲，原因是洪水、酷熱高溫等極端天氣摧毀了大量的農田。這給中國的消費者帶來了額外的困擾。

（德國之聲中文網）過去兩個月，中國農產品價格大幅上漲，原因是致命洪水、酷熱高溫等極端天氣摧毀了大量的農田。消費者正在承受價格上漲的壓力。

根據中國農業農村部的數據，6月25日至8月21日期間，農產品批發價格指數每天都在上漲，只有7月19日出現過一次輕微的下降。

今年夏天食品價格的飆升給中國帶來了額外的困擾，這個世界第二大經濟體已經為若干問題感到頭疼，包括工廠產出低迷、大量失業、通貨緊縮壓力以及對外部需求不確定等。

中國官媒稱，6月17日到8月15日，農業部監測的28種蔬菜的平均批發價格從每公斤4.29元上漲至6元，漲幅高達約4成。

今年發生了什麼？

一位用戶在中國新聞和訊息內容平台"今日頭條"上寫道："我不知道今年發生了什麼事，但蔬菜非常貴，普通人幾乎負擔不起。"

據中國中央電視台（CCTV）報導，在北京的新發地市場--中國最大的農產品批發市場--8月份蔬菜的平均價格為每公斤4元，比去年同期上漲了25%。

其他官媒報導稱，捲心菜、花椰菜和花椰菜的價格都在上漲，政府數據還顯示黃瓜、菠菜、梨、茄子和西葫蘆以及梨和西瓜的價格上漲。

另一位網友說："現在誰敢去市場？我買不起蔬菜，所以我乾脆不買也不吃。"

中國經歷了從春季開始並持續到7月的強降雨，以及數周的創紀錄高溫。

在中國主要商業作物生產區之一的河南省中部，超過113萬公頃的農田受到影響，有些農作物因田地被水浸泡而失收。

極端天氣導致7月份自然災害造成的經濟損失比去年同期幾乎翻了一番。

中國最近不得不向銀行額外提供1000億元人民幣（140億美元）以支持受洪災受損地區的重建工作，洪災損毀了一千多萬畝的作物。

但消費者將得到一些喘息的機會，因為專家預計，由於目前價格較高，供應增加，蔬菜價格將在9月中下旬回落。

（路透社）

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