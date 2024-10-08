「中國有信心實現今年社會經濟發展目標」

負責中國經濟總體規劃的發改委主任鄭柵潔周二表示，中國"完全有信心"實現本年度經濟和社會發展目標。為此目的，中國已提前下達2025年部分中央預算內投資計劃。

（德國之聲中文網）最近幾周來，由於政府發布了一系列提振經濟措施，中國股市飆升至兩年來的最高點。不過，隨著狂熱情緒的降溫，香港股市已經出現回落勢頭。

周二，中國國家發展與改革委員會主任鄭柵潔在新聞發布會上表示，中國經濟仍保持總體穩定，但面臨的內外部環境則變得更加複雜。他說：「國際市場風雲變幻，全球貿易保護主義不斷抬頭，不確定不穩定因素急劇增多。這些因素將通過貿易、投資、金融等渠道對我國產生不利影響。」他表示，中國經濟的下行壓力也正在加大。鄭柵潔表示，為了扶持地方政府，中國將在「年內提前下達2025年1000億元『兩重』建設項目清單和1000億元中央預算內投資計劃。」

鄭柵潔表示：「要加大宏觀政策逆周期調節力度。...要保證必要的財政支出，加快支出進度，加大對經濟發展的積極促進作用；要加力支持地方開展債務置換，化解債務風險。」



投資者和經濟學家們普遍認為，中國政府今後將會出台更多的提振式金融措施，以維持市場的樂觀情緒。不過，他們同時也認為，要想恢復消費者和企業信心，讓經濟重新站穩腳跟，則還需要更長的時間。尤其房地產市場的復甦將可能會是一個極其漫長的過程。

經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）中國首席經濟學家蘇月表示：「我們預計，政府將在今明兩年內安排一到三兆的額外財政支持，以提振實體經濟，調整銀行資本，穩定房地產市場。上述措施加上預計明年出台的特種長期債卷投資，將會對2025年的經濟增長產生影響。」

中國政府為今年確定了5%的經濟政治目標，但一系列經濟指標卻顯示，隨著房地產危機的延續，今年第二季度以來，私人家庭的支出和整體經濟氛圍都有所惡化。「招聘網」發布的一份內部報告顯示，中國38個主要城市的招聘單位提供的平均薪酬第三季度比第二季度下降了2.5%，比去年同期則下降了0.6%。

經濟形勢的疲軟，也令就業市場受到衝擊。圖為江蘇省一個招聘活動的現場。 圖片來源： Tang Dehong/Avalon/Photoshot/picture alliance

為了遏制經濟下滑的趨勢，中國政府九月底出台了疫情以來最激進的提振經濟一攬子措施，其中包括扶持房地產市場的多項優惠政策。

中國國家發改委主任鄭柵潔表示，為瞭解決內需不足的問題，政府將集中精力改善民生和鼓勵投資，例如幫助弱勢群體、鼓勵消費品市場以舊換新、並出台旨在鼓勵養老和生育的政策。不過，鄭柵潔並沒有對上述措施進行更詳盡的解釋。

同時出席新聞發布會的國家發改委副主任劉蘇社表示，今年近6兆的政府投資絕大部分已經落實到具體項目。其中，7000億中央預算內投資已經下達，目前項目開工率58%；1兆元超長期特別國債用於「兩重」建設達到7000億元，也已經全部下達到項目。

國家發改委另一位副主任趙辰昕也在新聞發布會上強調，今年前三個季度，中國經濟發展態勢「總體向好」。

(路透社）

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