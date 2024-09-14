中國新房價格呈9年最大跌幅

中國8月新房價格同比下降5.3%，創9年來最快跌幅。儘管政府出台支持措施，房地產市場仍低迷，連續14個月下滑，投資和銷售持續萎縮。市場期待更強有力的政策干預。

（德國之聲中文網）根據中國國家統計局最新數據，8月中國新房價格同比下降5.3%，創下自2015年5月以來的最大跌幅。相比7月份4.9%的降幅，房價跌勢進一步加劇。這也是新房價格連續第十四個月下滑，8月環比下降0.7%，降幅與7月基本持平。

中國房地產市場正面臨開發商債務高築、樓盤停工和購房者信心下降等多重挑戰，給金融體系帶來壓力，並威脅到中國全年5%的經濟增長目標。儘管政府出台了多項支持政策，包括下調按揭貸款利率和降低購房成本，但這些舉措尚未能有效提振市場。

據路透社調查，預計2024年中國房價將下降8.5%，2025年將繼續下滑3.9%。業內專家表示，市場要徹底復甦仍需時間，購房者需求、收入和信心的恢復是關鍵。中原地產首席分析師張大偉指出，市場期待更強有力的政策來推動復甦。

投資銷售跌幅巨大

官方數據顯示，今年前八個月，全國房地產投資同比下降10.2%，住宅銷售額更是下跌18.0%。儘管在部分主要城市，政策扶持已經部分激發了購房需求，但小城市庫存高企、去庫存困難的問題尤為突出，顯示出不同地區市場發展的不均衡性。

在統計局調查的70個城市中，只有上海和南京兩個城市在8月份實現了房價的月度和年度雙增長，反映出整體市場低迷的局面。分析機構野村證券（Nomura）在一份研究報告中指出，隨著下半年經濟放緩壓力加劇，預計中國政府將不得不出面救助已售未建的住宅項目，以穩定市場。

為進一步刺激市場，中國可能在本月為規模超過5兆美元的現有按揭貸款下調利率。為了支持利率下調，路透社援引澳新銀行（ANZ）的經濟學家預告稱，中國官方9月將可能下調五年期貸款市場報價利率（LPR），並配合下調20個基點的中期借貸便利（MLF）和50個基點的存款準備金率（RRR）。

中國房地產市場的未來仍充滿不確定性。儘管政策措施不斷加碼，但房地產市場深層次的結構性問題仍需解決。經歷了數十年的高速增長後，中國房地產市場目前整體處於供遠大於求的狀態。中國國家統計局最新公佈的數據顯示，8月末，商品房待售面積73783萬平方米，同比增長13.9%。其中，住宅待售面積增長了21.5%。

(路透社)

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