中國政府公佈「黃岩島領海基線」中菲主權衝突可能會升級

本周日，中國政府公佈了「黃岩島領海基線」包括16個基點的地理坐標。兩天前，菲律賓總統馬科斯簽署了旨在加強菲律賓海洋主張的《海洋區域法》和《群島海道法》。中國官方周日公佈的領海基線被看作是對菲律賓兩項法案的最新回應。美聯社指出，此舉可能會加劇中菲兩國南海主權重疊主張的緊張局勢。

（德國之聲中文網）本周日（11月10日），中國政府就「黃岩島領海基線」發表聲明。這是中國官方對菲律賓總統馬科斯11月8日簽署《海洋區域法》(Maritime Zones Act)和《群島海道法》(Archipelagic Sea Lanes act)做出的最新一輪回應。

中國媒體報導稱，《海洋區域法》強化2016年南海仲裁案的裁決，把中菲之間有主權爭議的黃岩島（國際上稱斯卡伯勒淺灘）、南沙群島（國際上稱斯普拉特利群島）大部分島礁及其附近海域劃入菲律賓海洋區。

菲律賓總統馬科斯8日表示，對兩項法案的簽署表明菲律賓保護本國海洋資源，保護豐富的生物多樣性，並確保菲律賓的水域仍然是所有菲律賓人的生命和生計之源的決心。

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同一日，中國外交部表示，已召見菲律賓駐華大使，提出嚴正交涉。

美國國務院發表聲明，支持菲律賓頒布《海洋區域法》以重申其包括南中國海在內的海洋領土範圍和資源權利，並呼籲所有國家的海洋主張都要與國際海洋法相符。

中國官方本周日公佈了黃岩島領海基線包括16個基點的地理坐標。美聯社分析指出，此舉可能會加劇中菲兩國南海主權重疊主張的緊張局勢。

中國外交部周日發表的聲明中稱，菲律賓頒布的《海洋區域法》「企圖以國內立法形式固化南海仲裁案非法裁決，把中國黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入其海洋區域，嚴重侵犯中方在南海的領土主權和海洋權益」。外交部稱，「將繼續依法採取一切必要措施，堅定捍衛國家領土主權和海洋權益」。

中國海警局也在同一日發表聲明稱，將「持續加強在我黃岩島領海及相關海域巡航執法」……「堅決捍衛國家領土主權和海洋權益」。

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中國和菲律賓都聲稱對黃岩島和南海其他島礁擁有主權。中國於2012年奪取了位於菲律賓呂宋島以西的黃岩島，並從那時起對該島進行「實質控制」，同時限制菲律賓漁民進入該海域。2016年，國際仲裁法庭裁定，中國在南海的大多數主張無效，但北京拒絕遵守。

過去一段時間，中菲兩國船隻在存在主權爭議的海域多次發生碰撞，衝突不斷升級，中國海警還用水炮對菲律賓船隻進行打擊。

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（路透社、美聯社）

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