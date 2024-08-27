中國承認95歲天主教「地下主教」

在中國，所謂天主教地下教會的處境糟糕，面臨政府的報復和迫害。梵蒂岡正試圖在有爭議的接觸中與北京改善關係，現在顯然已初步取得成果。

（德國之聲中文網）周二（8月27日），中國政府正式承認95歲的石洪禎為天津教區主教。梵蒂岡發表聲明稱，教廷對對這一事態發展感到滿意，這是教廷與中國政府長期對話的積極成果。

自2018年起，梵蒂岡與北京之間有一項臨時秘密協議，對中國天主教主教的任命程序作出規定。這一程序原則上必須在中國與教廷共同協商下進行。然而，中方並不總是遵守此規定。該協議已被兩次延長，預計今年秋季將再次續簽。

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中國的天主教會以 「愛國會 」的形式存在，而 「愛國會 」受到共產黨的強烈影響，所謂的地下教會則遭受迫害。批評者指出，協議並沒有改善地下天主教徒的處境，反而使其更加惡化。教宗方濟各本人多次向中國發出積極訊號，也表示願意前往中國。

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據德國天主教通訊社報導，高齡95歲、多年來生活在軟禁之中的主教石洪禎獲得承認，有可能是梵蒂岡多次嘗試和解的結果。石洪禎實際上自2019年起已擔任天津教區主教，該教區約有56000名信徒。過去近40年間，石洪禎曾以所謂的助理主教身份協助其前任李思德主教管理教區。

據媒體報導，在李思德主教於2019年去世後，北京要求石洪禎參加愛國會，以便能夠繼承主教權。 1982 年由地下主教秘密祝聖的石洪禎拒絕了政府的要求。2022 年，梵蒂岡代表團訪問天津教區，與政府代表舉行了會談，並會見現已被承認的地下主教石洪禎。



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（天主教通訊社）

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