中國批評歐盟在南海問題上炒作、拉偏架

中國同菲律賓在南海不斷發生衝突，最新一起發生在上周六。美國、歐盟均發表聲明譴責中國的行為危險，中國指責歐盟不是海南問題當事方，因此無權指手畫腳。

（德國之聲中文網）中國駐歐盟使團發言人周一（9月2日）發表聲明指出 ，「歐盟不是南海問題當事方，沒有權利在南海問題上指手畫腳」。 這是中國駐歐盟使團就歐盟對外行動署發言人日前發布的南海聲明做出的回應。上周六，中國和菲律賓船隻在南海再次發生衝撞。

中方的聲明認為，歐盟「公然為菲方侵犯中國領土主權的挑釁行為站台背書」，是一種「拱火澆油拉偏架的行為。聲明還指出，」南海是世界上航行最安全、最自由的海域，航行自由從不存在任何問題「，並稱歐盟的炒作行為對「自身利益和國際信譽也沒有任何好處」。

上周六（8月31日）菲律賓和中國船隻再次在具有爭議的海域薩比納淺灘（Sabina Shoal，菲律賓稱Escoda，中國稱仙賓礁）附近相撞，無人受傷。薩比納淺灘為無人居住的環礁，位於菲律賓巴拉望省以西約140公里的菲律賓專屬經濟區(EEZ)內。

自今年4月以來，屬於菲律賓海軍的9701號艦一直停泊在該海域，菲律賓方面稱其在維護該國海上主權，防止中國控制薩比納淺灘。中菲兩國在該地均部署了海警船，每每在給9701號輸送補給時，兩國艦只發生衝突。最近一個月以來，這類危險的船隻衝撞事件已發生了5起之多。

美歐譴責中國在南海的危險行動 圖片來源： picture-alliance/dpa/J. Kalaene

在歐盟之前 美國已發表譴責中國聲明

歐盟在周日（9月1日）發布聲明 ，"譴責中國海警船在8月31日對菲律賓在南海進行的合法海上行動採取的危險行為。此事件是過去幾個月內發生的多次類似行動中的最新一次，這些行為危及海上生命安全，違反了所有國家根據國際法享有的航行和飛越自由的權利「。

周六（8月31日）美國國務院就中菲撞船事件已率先發表「美國在南海事務中支持菲律賓」的聲明 ，同「其盟友菲律賓站在一起，譴責中華人民共和國」在南海「對菲律賓合法海上行動採取的危險且升級的行為「。聲明寫道，」中國海警船故意三次撞擊正在菲律賓專屬經濟區內執行航行自由的菲律賓海警船，造成該船受損，且危及船上人員的安全「。聲明指出，中國「日益激進的執行措施，威脅到所有國家的航行和飛行自由"。

聲明的最後，「美國重申，1951年《美菲共同防禦條約》第4條適用於菲律賓武裝部隊、公共船隻或飛機（包括其海警船）在南海任何地點遭受的武裝襲擊」。

（綜合報導）

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