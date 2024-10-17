中國房地產急需強心針 住建部宣佈擴大「白名單」

中國政府宣佈了一系列旨在促進房地產市場復甦的政策，包括將「白名單」項目的信貸規模增加到4兆元人民幣，新增實施100萬套城中村改造、危舊房改造，以及下調存量房貸利率等。專家預計，即將公佈的第三季度經濟增長率將是今年內最低。

（德國之聲中文網）在中國國務院新聞辦周四舉行的新聞發布會上，住建部部長倪虹宣佈將在年底之前，把「白名單」項目的信貸規模增加到4兆元人民幣。中國政府針對房地產市場的一系列舉措旨在支撐這個近年來遭受重創的行業，並重振整體經濟。

法新社指出，長期以來，房地產業在中國國內生產總值中佔到大約四分之一，也曾經有過持續二十年的繁榮增長，但最近幾年的房地產低迷影響了整體經濟增長。中國政府為2024年制定的增長目標是5%。

今年早些時候宣佈的「白名單」計劃旨在推動地方政府推薦一些可以獲得財政支持的住房建設項目，並與銀行合作以確保其完工。住建部部長倪虹周四表示，要將所有房地產合格項目都納入「白名單」，「應進盡進、應貸盡貸，滿足項目合理融資需求」。

河南駐馬店的一處未完工「爛尾」樓盤 圖片來源： DW

同樣出席新聞發布會的國家金融監督管理總局副局長肖遠企表示，在商業銀行和房地產項目公司協商一致的情況下，可以將全部貸款提前發放給房地產公司開立的項目資金監管賬戶。

此外，倪虹還宣佈將通過「貨幣化安置房」方式新增實施100萬套城中村改造、危舊房改造。可以獲得政策支持的項目包括群眾改造意願強烈、安全隱患突出的，以及項目方案成熟、可以避免新增地方債務風險的。

他還表示，希望這些舉措能夠有利於消化現有的商品房存量。

政策「組合拳」能否幫助中國經濟今年「保5」？

上個月，中國領導層警告稱，中國經濟面臨新的問題。9月底，央行就宣佈了一系列量化寬松措施，其中包括降低存款準備金率、降低存量房貸利率以及創設新貨幣政策工具以支持股市。這也是疫情以來北京方面出台的最大規模刺激經濟計劃。

在本周四的新聞發布會上，中國人民銀行副行長陶玲表示，存量房貸利率的下調會在月底前全部完成，預計現有的購房抵押貸款利率會「平均下降0.5個百分點」。她還指出，這將總共節省大約1500億元人民幣的利息支出，惠及5000萬個家庭，1.5億居民。

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除此之外，周四宣佈的針對房地產市場的措施還包括降低首付比例，統一首套、二套房貸最低首付比例到15%，以及降低「賣舊買新」換購住房稅費負擔。北京方面希望通過落實這些已出台的政策，降低居民的購房成本，減輕還貸壓力，支持居民的剛性和改善性住房需求。

在9月底央行宣佈刺激經濟「組合拳」之後房地產市場短暫出現的強勁反彈勢頭已經消退，原因是北京方面此前遲遲未拿出具體的救市規模和實施計劃。

最近幾個月來，一些大城市已經放寬了購房限制——本周內成都和天津也加入這一行列。

中國官方將於本周五公佈第三季度的經濟增長數據，外界估計這將是今年以來增速最低的一個季度。

SPI資產管理公司合夥人Stephen Innes認為，隨著對於支撐房地產市場的呼聲越來越高，北京方面仍然在試圖通過一些口頭說辭穩定局面。 「說實話，中國的房地產亂局不是僅憑一些演講和不成熟的措施就能夠解決的」，他強調。

法新社對經濟分析師進行的一項問卷調查預測，中國2024年整體經濟增長率大約能達到4.9%，甚至低於去年——2023年已經是過去幾十年裡除去疫情期間之外增長最弱的一年。

儘管如此，北京領導層仍然表示對於實現5%的增長目標「充滿信心」。



（法新社等）

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