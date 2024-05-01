中國惠台出新招 是利多還是陷阱？

17位國民黨台灣立委上週出訪中國，在北京會晤中國全國政協主席王滬寧等官員，隨後中方釋出一系列「惠台」措施。國民黨稱此行「成果豐碩」，但台灣內部不乏對中方「操作分化」的質疑聲浪。台灣專家和民眾怎麼看？

（德國之聲中文網）繼台灣前總統馬英九4月上旬再度造訪中國，國民黨立委傅崑萁等人月底緊跟其「登陸」腳步。相較於馬英九會晤了中國國家主席習近平，這次國民黨訪團見到的最高層級官員是全國政協主席王滬寧，此外也跟中國文旅部、海關總署官員見面，並獲得了相對具體的「成果」。

週二（4月29日），國民黨在記者會上將此行定調為「兩岸破冰和平之旅」，並主張台灣「廣大民意」希望的是「兩岸全面恢復交流」，因此國民黨「勇於承擔民意」。部分具官方背景的中國媒體也有類似論調，稱「大陸方面率先釋出善意，為台灣旅遊業者送來『及時雨』」。

4月10日，台灣前總統馬英九與中國國家主席習近平在北京會晤，繼2015年之後，再一次舉辦「馬習會」。 圖片來源： TVBS/AP/picture alliance

台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五嶽告訴DW，從往例看來，由王滬寧接待國民黨一行人「算是比較高規格」。透過這場會面，中方希望傳達的訊號是「傾聽所謂的台灣新民意」；至於文旅部和海關總署，分別涉及兩岸交流和農漁產品開放等事項，這些是北京政府「操之在己」的領域，欲藉此展現向台灣釋出了「善意」。

張五嶽認為，國民黨訪團事實上難以改變兩岸執政者之間缺乏「政治互信」的情況，但可能有助於北京對台政策「減壓」、讓北京找到「台階」下，而這對台灣「不全然是不利的」。

不過，台灣非政府倡議組織「經濟民主連合」智庫召集人賴中強向DW表示，中國的說詞只是「藉口」，實際目的是「把經濟當作武器」，用經濟利益「脅迫台灣人向中國屈服」。

賴中強說：「如果兩邊的政府交涉，或者是決定就某些經貿事項擴大開放，不見得是壞事。但是，台灣政府不能夠陷入中國所設定的統戰模式的開放……這其實是在分化台灣。」

專家：有前提的開放是意在分化

中國這一波對台「利多」，一方面是部分恢復兩岸觀光旅遊，另一方面則是部分開放台灣農漁產品輸入；值得注意的是，這些措施大都設下了前提。

根據中國海關總署公告，他們與國民黨是在「九二共識」與「反台獨」的基礎上加強溝通，未來將「在科學評估的基礎上」，依法批准「符合大陸檢疫要求」的台灣文旦柚等農漁產品輸入。

中國文旅部則表示將「率先恢復福建居民到馬祖旅遊」，並且「在平潭到台灣的海上客運直航復航後」，也會開放福建團客赴台觀光。除此之外，福建省還公佈了新一批的13條「惠台」措施，其中也包含對馬祖民眾赴福州的交通、住宿等優惠。

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賴中強直言，中國這波對台措施實質上是「經濟脅迫」，「哪一個縣市聽中國的話，就給多一點；哪個縣市不聽中國的話，就給少一點」。他也反對台灣接受「恢復平潭直航」為開放福建團客的條件。他指出，平潭是「一國兩制」的實驗區，中方欲以此為樣板，迫使台灣接受「一國兩制」；台灣若順應中方要求，形同「在對方所設的局裡面，一步一步進入陷阱」。

此外，過去中國以台灣農產品有介殼蟲或農藥殘留等理由，片面停止輸入台灣產品。賴中強表示：「這次中國的反應真正證明的是，只要介殼蟲讀得懂『九二共識』，介殼蟲認為自己是『炎黃子孫』，只要願意去拜『一個中國』，去參加統戰團，那中國就會給你糖吃。」

張五嶽則分析道，在北京政府看來，他們跟國民黨之間有「政治互信」，但面對5月20日即將上任的民進黨新政府仍沒有共識；由於「互信」基礎存在差異，中國於是對台灣採取「軟硬兩手兼施」的策略，特別是製造出「差別待遇」，對國民黨展現「主動積極跟善意」，「哪怕這些所謂的主動積極跟善意，基本上都是屬於比較漸進的、可控的，而不是大開大合的一步到位」。

張五嶽表示：「北京意圖去分隔藍綠、意圖分化台灣的執政跟在野、意圖分化台灣的政府跟大多數的民眾。這種策略能不能成功，取決於台灣民眾的客觀認知跟投票行為的決定。」

中方這次僅開放福建居民赴馬祖，未開放前往金門，此舉被認為跟3月的「金門翻船案」有關。此外，福建海警29日在金門附近海域「依法常態化執法巡查」，也被視為中國對台的「軟硬兩手策略」之一。圖為3月台灣海巡在金門海域展開救援工作。 圖片來源： Taiwan Coast Guard/Handout/REUTERS

中國「惠台」措施效益多大？

在這波開放措施之中，距離中國比距台灣更近的台灣離島馬祖，再度成為關注焦點。部分馬祖當地人樂見上述政策，但這實際能創造多少觀光效益，許多人仍抱持謹慎態度。

馬祖南竿島一位民宿業者向DW表示，中國開放旅客到馬祖旅遊，「是很令人開心的事情……我喜歡兩岸有交流，民間經濟也比較活絡」；但她也說，中國遊客恐怕「更想去101」。國民黨籍的連江縣議員陳貽斌也認為，馬祖過去對中國遊客的吸引力就不大，經常只是作為前往台灣的中轉站。

民進黨連江縣黨部執行長李哲宇則告訴DW：「基於平等互惠尊重的前提下，其實兩岸的正當交流不管是經濟或文化上的往來，我們都樂觀其成。」不過，他也擔憂馬祖未來過度依賴陸客觀光經濟，在中國隨時可能片面中斷的情況下，恐怕對當地衝擊巨大。

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面對中國政府設下前提、對台灣「出招」，民進黨政府的回應主要聚焦於兩岸是否「對等」的交流與開放。台灣交通部長王國材說，樂見中國「拋出善意也付出行動」；事實上，台灣方面也在「釋出善意中」，例如3月到5月已有數千團台灣團客登記到中國旅行，「就等對岸做出對等回應」。陸委會則表示，團客赴台被設下條件，「相關安排既不符合對等開放原則，也不是觀光旅運的常態」。

賴中強指出，中國若真希望與台灣討論觀光旅遊與農產品開放，應依循既有的協議機制，而非「用脅迫方式逼台灣政府就範」。

張五嶽則認為，台灣政府仍有必要一定程度地向中國開放，在做好管控的前提下主動釋出開放的善意；如此一來，有助於強化台灣內部朝野共識，並讓國際社會更支持台灣的務實彈性，同時也弱化北京進一步對台施壓的正當性跟合理性。「如果大家所採取的都是0跟1之間，全然開放跟全然管制之間（的選擇），那兩岸之間的僵持，必然還是延續。」

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