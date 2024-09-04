中國對非洲貸款七年來首次增長

中國對非洲貸款額自2016年以來首次出現年度增長，這表明中國似乎正在非洲大陸上尋求一種更可持續的貸款方案。

（德國之聲中文網）近年來，對非洲國家來說，中國已成為全球最大的官方債務人。根據波士頓大學全球發展政策中心的數據顯示，2023年中國對非洲國家的貸款達到了七年以來新高，其中安哥拉、衣索比亞、埃及、奈及利亞和肯亞位居前列。

然而，數據顯示，相比2016年貸款額有所下降，2016年的貸款總額約近300億美元（約270億歐元）。近幾年的貸款越來越多地流向當地銀行，研究人員指出，這有助於中國投資者避免受到非洲國家債務危機的影響。

另有分析人士表示，中國經濟放緩使得北京越來越不願意大規模放貸。

在這項最新獨立研究發布之際，中非合作論壇（FOCAC）正在北京舉行，該論壇每三年舉行一次。中非合作論壇自2006年以來一直是提供貸款的主要渠道，其中一些貸款讓部分非洲國家深陷債務泥潭。

2023年北京對非洲國家的貸款飆升至五年來最高水準 圖片來源： Boureima Hama/AFP/Getty Images

調整貸款計劃

倫敦智庫查塔姆研究所（Chatham House）的艾歷克斯‧維恩斯（Alex Vines）指出，中國貸款的重點已轉向更具有針對性的貸款和外國直接投資。他在接受德國之聲採訪時表示，「中國的經濟困境使中國在投資方面比以往更有規避風險的意識。我們還看到在非洲投資的企業從國有企業轉向了民營企業。」

中國的貸款規模縮水，而且主要集中在信用評級較高的國家，如塞內加爾和科特迪瓦。維恩斯還提到，加納從中國過度借貸，不得不通過國際債務減免來應對債務償付危機 。

2022年底，查塔姆研究所發布的一份關於中國在非洲債務風險的報告稱，來自中國的貸款佔非洲總債務的12%。從2000年到2020年，該債務增加了五倍多，達到了6960億美元。

中國是非洲多國的主要債權國，但近年來其貸款額有所下降，並且預計將保持在較低水準。維恩斯表示，「儘管政治和經濟局勢緊張，但中國與西方在應對債務壓力方面有著共同的利益，所以有必要與非洲國家和機構合作來解決這一挑戰。」

習近平非常看重和非洲國家的關係（資料圖片） 圖片來源： Sergei Savostyanov/POOL/AFP/Getty Images

中國加強「一帶一路」倡議

由習近平發起的「一帶一路」倡議旨在為發展中國家的大型基礎設施項目提供貸款，而非洲是「一帶一路」倡議的重點。 據北京商務部的數據顯示，2013年至2023年間，中國在非洲簽署了價值超過7000億美元的合同。

不過，有批評者指責「一帶一路」倡議讓非洲國家背負沉重債務，並資助破壞環境的項目。

據肯亞当地媒體報導，肯亞政府已從中國獲得3.1億美元貸款，用於完成15個陷入停滯的道路建設項目。據悉，肯亞接受中國的貸款已超過80億美元。

去年，肯亞总統威廉‧魯托（William Ruto）要求中國提供10億美元的貸款並重組現有債務，以完成停滯的「一帶一路」基建項目。其中包括連接首都奈洛比與東非第一大港蒙巴薩的標準軌距鐵路（SGR）項目，又稱「蒙內鐵路」。

「蒙內鐵路」原計劃於2017年開通，開通後兩地之間的客運時間將從原來的10個小時縮短到4個小時。然而，該項目現已淪落為當地政府的一個昂貴無用、華而不實的「白象工程」，因為計劃將鐵路延伸至鄰國烏干達的第二階段工程尚未實現，更為致命的是這兩個國家都難以償還「一帶一路」的債務。

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政治動蕩與貸款

近期發生在肯亞的反政府抗議活動，一部分原因是與當地政府試圖償還國際債權人（包括中國）的貸款有關。

今年6月，肯亞政府提出了一項財政法案，明確將以增稅的方式籌集約27億美元，用來償還高額的主權債務的利息，隨即引發了持續數周的致命騷亂。之後，總統魯托不得不撤回法案稅並改組了內閣。然而這並未平息眾怒，肯亞示威者繼續指責政府治理不善、腐敗猖獗以及暴力鎮壓抗議者。

「如果不減免債務，肯亞当前的借貸水準是不可持續的」， 肯亞的金融專家阿裡-汗‧薩奇（Aly-Khan Satchu）在接受德國之聲採訪時表示，政府需要「在只執行具有經濟可行性的項目上果斷行動，並削減自身開支。然而大量經驗表明，這並非政府能夠輕易做到的事。」

儘管如此，在世界銀行和國際貨幣基金組織的幫助下，肯亞一直在盡職地償還對中國債務。

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來自中國的「禮物」

專家認為，在北京舉行的中非合作論壇期間，北京會繼續加深中非關係，以推進其更廣泛的地緣政治目標。

多年來，中國向一些非洲國家贈送了「禮物」，如布隆迪的國家宮殿和衣索比亞的非洲聯盟總部。

倫敦智庫查塔姆研究所的維恩斯認為，在主辦與非洲領導人論壇方面，歐盟、美國和日本確實存在與中國競爭的意識。他提到，「中國的『一帶一路』倡議促使了歐盟推出『全球門戶』（Global Gateway）和美國政府的『全球基建和投資夥伴關係』(Partnership for Global Infrastructure and Investment)，後者投資了洛比托走廊 。」

此外，日本和印度聯合建立了「亞非增長走廊」（Asia-Africa Growth Corridor），但效果尚不明確。

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