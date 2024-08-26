中國將在中緬邊境進行實彈演習和巡邏

自6、7月份以來，緬北戰火再起，令中國擔心緬甸內戰殃及中國。半個月前，中國外交部長王毅訪緬時表示，希望緬方維護中緬邊境和平穩定。本周一，中國軍方宣佈將在中緬邊境開展三天實兵實彈演習，並在邊境附近進行武裝巡邏。

（德國之聲中文網）據中國軍方南部戰區發布的消息，"根據年度訓練計劃，中國人民解放軍某部定於2024年8月27日至29日，位中緬邊境我方一側組織實兵實彈演習"，演習區域為瑞麗市戶育鄉附近地域、瑞麗市畹町鎮附近地域、鎮康縣勐堆鄉附近地域和耿馬傣族佤族自治縣孟定鎮附近地域。此外，8月26日，中國軍隊南部戰區組織陸軍部隊赴瑞麗、鎮康等邊境一線，開展臨邊武裝巡邏和空地聯合警巡，"旨在檢驗戰區部隊快速機動、立體封控、聯合打擊能力，維護邊境地區安全穩定。"

近月來，緬甸局勢一再出現升級。今年1月初，一枚來自緬甸的炮彈落在中國雲南省南山鎮的邊境，造成5名中國公民被炸傷。中國外交部發言人汪文斌當時回應稱，"中方再次要求緬北衝突各方立即停火止戰，採取切實措施，避免再次發生危害中緬邊境安寧，和中方民眾安全的惡性事件。"在北京方面的調停下，緬甸軍方和果敢、德昂、若開等三家緬北少數民族地方武裝組織1月達成停火協議。但是，今年4月，緬甸軍方與若開軍在若開邦的的戰鬥愈演愈烈。 6 月，三兄弟聯盟中的德昂民族解放軍(TNLA)在當地武裝力量的支持下，重新對緬甸政府軍在與中國、寮國和泰國接壤的東北部撣邦及鄰近的曼德勒地區的據點發動攻擊，導致政府軍與緬北衝突各方的停火協議最終瓦解。8月3日，緬甸果敢同盟軍攻佔了撣邦北部重鎮臘戌。

敏昂萊指控外國向緬甸民兵提供援助

8月14日，中國外長王毅訪問緬甸首都內比都，並與緬甸軍政府領導人敏昂萊舉行會談。據中國官媒報導，王毅表示，"中方反對緬甸生亂生戰，反對域外勢力干涉緬內政，反對任何企圖離間中緬關係、抹黑污衊中國的言行。"他還表示，"希望緬方切實維護中國在緬人員項目安全，維護中緬邊境和平穩定，加大聯合打擊跨境犯罪力度"。據緬甸國家電視台報導，王毅還告訴敏昂萊，中國反對針對撣邦的襲擊。

緬甸軍政府領導人敏昂萊將軍（Min Aung Hlaing） 圖片來源： Aung Shine Oo/AP/dpa/picture alliance

在王毅訪問前，敏昂萊指控外國向緬甸民兵提供武器、技術和其他援助。他沒有指明具體國家，但被解讀為暗指中國。中國長期以來與緬甸邊境地區的少數民族民兵團體關係密切。

中國外交部長王毅8月20日在北京會見聯合國秘書長緬甸問題特使畢曉普（Julie Isabel Bishop）時說，沒有哪個國家比中國更希望緬甸恢復穩定，中方支持東協在緬甸問題上發揮主渠道作用。畢曉普表示，"願同中方和東協密切溝通、加強合作，爭取形成妥善處理緬甸問題的共識，早日停止衝突、緩解人道主義局勢，實現緬人主導的持久和平與繁榮。"

(路透社、美聯社、中國外交部網站）

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