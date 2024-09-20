中國宣佈將逐步恢復日本水產品進口

自2023年8月24日日本政府啟動福島第一核電站核污染水排海以來，作為海鮮最大市場的中國就沒再進口日本水產品。這一情形未來將有可能逐步改變。

（德國之聲中文網）日本政府啟動福島核污染水排海後，北京與東京圍繞這一問題進行了密集磋商，今年8月中下旬達成雙邊共識，將對外發表。

中國外交部周五（9月20日）發布消息稱，中日雙方就福島第一核電站核污染水排海問題達成四點共識，其中包括"日方歡迎在國際原子能機構框架下設立覆蓋排海關鍵環節的長期國際監測安排，並將確保中國等所有利益攸關國有效參與其中以及這些參與國的獨立取樣監測、實驗室分析比對得以實施"，以及"中方將在有效參與國際原子能機構框架下的長期國際監測和參與國的獨立取樣等監測活動實施後，基於科學證據著手調整有關措施，逐步恢復符合規准的日本水產品進口"。

一年以來，中國能否參加國際原子能機構下的取污水水樣並進行獨立檢測，以及日本海產品出口事宜是雙方爭執的焦點。

周五，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上強調，中日雙方達成共識文件，並不意味著中方立即全面恢復日本水產品進口。

2023年7月，中國先宣佈禁止進口福島等地的食品，當年8月，中國又全面禁止了日本全國各地的水產品進口。中國將該事宜通報了世貿組織。水產品出口在日本外貿中不佔有很大的比例，但中國大陸是日本海鮮最大的海外市場，佔總量的22.5%，其次是香港，佔20%。這兩地禁令對日本漁業是一個重大打擊。

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（路透社）

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