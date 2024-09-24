中國央行降息降准 欲拉動經濟增長

9月24日，中國央行行長表示將降低存款準備金率以及政策利率，從而帶動市場基準利率下行。同時，央行還要降低存量房貸利率，並推出支撐股票市場的新型貨幣政策工具。不過業內人士擔心，這些措施仍不足以拉動疲軟的中國經濟。

（德國之聲中文網）央行的這些舉措也是新冠疫情以來中國當局出台的最大規模刺激經濟措施。此前，一系列的黯淡經濟數據引發了各界對中國經濟遭遇長期結構性問題的擔憂。高盛、野村、瑞銀和美國銀行等投資銀行最近均下調了2024年中國經濟增長預測。

在9月24日的國務院新聞發布會上，中國人民銀行行長潘功勝宣佈，存款準備金率「近期」將下調0.5個百分點，從而向金融市場提供長期流動性約1兆元人民幣；央行政策利率則從1.7%下調至1.5%，同時引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行，保持商業銀行淨息差的穩定。潘功勝同時透露，「在今年年內還將視市場流動性的狀況，可能擇機進一步下調存款準備金率0.25-0.5個百分點。」

中國人民銀行行長潘功勝 圖片來源： Ge Jinfh/HPIC/picture alliance

潘功勝並沒有明確說明「近期」具體是哪個時間點。

凱投宏觀的中國經濟分析師埃文斯-普裡查德(Julian Evans-Pritchard)認為，僅靠上述措施「可能還不夠」，要想讓中國經濟實現官方制訂的5%增長目標，北京可能需要拿出更多的刺激措施。

法國外貿銀行(Natixis)亞太區高級經濟學家吳卓殷(Gary Ng)則認為，「這些措施可能有點晚，但遲到總比不到好。」吳卓殷強調，中國需要低利率環境來提振市場信心。

房地產市場難以提振

除了降息降准，央行還宣佈了一系列房地產金融政策，其中包括引導商業銀行將存量房貸利率降至新發放房貸利率附近，預計平均降幅在50個基點(BP)左右。所有類型的購房最低首付要求也統一下調至15%。這也是2021年以來中國當局為應對房地產市場低迷又出台的一套新措施。此前，北京等地取消購房限制、降低貸款利率及首付比例要求，均未止住房價下跌的趨勢。

由於中國家庭儲蓄的70%都投入了房地產，因此這一市場的疲軟會削弱消費者信心。

（路透社等）

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