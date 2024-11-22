中國增加對9國單方面免簽 日本表示歡迎

中國本周五（11月22日）宣佈擴大免簽政策，在原有對29國實行單方面免簽的基礎上，新增對日本等9國持普通護照人員試行免簽，並將免簽停留期限自現行15日延長至30日。日本內閣官房長官對此表示歡迎。

（德國之聲中文網）中國外交部發言人林劍11月22日在例行記者會上表示，自2024年11月30日起至2025年12月31日，對保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、蒙特內哥羅、北馬其顿、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本等9國持普通護照人員試行免簽政策。此外，自2024年11月30日起，包括上述9國在內的38個免簽國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。

此前，中方已先後對法國、德國等29個國家實行單方面免簽政策，免簽停留期限為15天。

在中國國務院新聞辦公室本周五舉行的國務院政策例行吹風會上，中國外交部領事司負責人童學軍在會上介紹，近一段時間以來，外交部持續推出簽證便利化舉措，不斷改進外籍人士來華體驗。下一步，外交部將為中外人員尤其是商務人員往來創造更多便利。

中國改善與日本關係的新舉措

中國對日本試行單方面免簽似乎反映了中國最近改善兩國關係的意願。兩國關係近年來因台灣問題、日本核廢水排放問題而惡化。

新冠疫情前，中國曾對日本、新加坡和汶萊3個國家實行入境15天以內免簽。因新冠疫情蔓延，中國於2020年3月停止了上述免簽措施。

從2023年7月26日起，中國政府恢復對持普通護照赴華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境的汶萊公民15天免簽入境政策。今年2月9日起，中國和新加坡互免簽證正式生效，中國和新加坡持普通護照人員可免簽入境對方國家從事旅遊、探親、商務等私人事務，停留不超過30日。去年12月，中國開始對法國、德国、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6國持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境實行停留15天內免簽入境。今年3月以來，中國又先後增加試行單方面短期入境免簽的國家，但日本一直不在其中。

今年9月，中方宣稱近期就福島第一核電站核污染水排海問題達成共識，恢復日本水產品進口。11月15日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬與日本首相石破茂舉行會談。據共同社報導，雙方確認全面推進"戰略互惠關係"，並就加強人員交流達成了一致。

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日本內閣官房長官林義正 (Yoshimasa Hayashi) 本周五在東京對中國對日本試行單方面免簽表示歡迎。他向記者表示，日本是疫情爆發前三個免簽入境中國的國家之一，日本政府曾多次要求盡早恢復免簽入境政策。他說，"我們希望中方宣佈的免簽措施將有助於進一步促進中日之間的交流。"

在經濟下行的壓力下，中國試圖推動與其他國家的人員交流、商業往來以及旅遊業，並改善與一些國家有時緊張的關係。據中國官方數據，今年第三季度，中國各口岸入境外國人達818.6萬人次，其中通過免簽入境488.5萬人次。據中國文化和旅遊部發布的訊息，在疫情前的2019年，全年外國人入境旅遊人數為3188萬人次。

(美聯社等）

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