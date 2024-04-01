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中國國民黨
孫中山及其革命黨同志所創建的政黨，其歷史可追溯到1894年。長期為中華民國執政黨。2000年總統選舉敗選後首次成為在野黨。
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深度報導
客座評論: 「馬習二會」是「老朋友」敘舊，不必期待北京有政策突破
客座評論: 「馬習二會」是「老朋友」敘舊，不必期待北京有政策突破
時評人鄧聿文指出，台灣前總統馬英九4月1日西進大陸，這次和去年的一個最大不同，就是此行的政治意涵強。鄧聿文認為，北上北京，如果同習近平見面，從馬英九的角度說，大概是要提升他作為前總統的剩餘價值。
政治
2024年4月1日
2024年4月1日
客座評論：當韓國瑜拿下台灣立法院龍頭寶座之後
客座評論：當韓國瑜拿下台灣立法院龍頭寶座之後
經過兩輪的投票，台灣新一屆立法院院長確定由國民黨籍、爭議性極高的韓國瑜當選，這個不算意外的結果對台灣未來4年代表了什麼？
政治
2024年2月2日
2024年2月2日
德語媒體：選舉過後 台海局勢漸趨緩和？
德語媒體：選舉過後 台海局勢漸趨緩和？
民進黨人賴清德當選台灣總統後，台海局勢將如何發展？亞洲盃小組賽，中國男足以「零進球」，提前出局，習近平的足球強國夢是否面臨挑戰？這些都是德語媒體所關注的話題。
媒體
2024年1月29日
2024年1月29日
客座評論：「馴服利維坦」與馬英九的「海棠血淚」
客座評論：「馴服利維坦」與馬英九的「海棠血淚」
華裔德籍漢學家呂恆君認為，台灣前總統馬英九在大選前的訪談中就兩岸關係「必須相信習近平」的論斷，是對蔣經國政治遺產的忠實繼承，其中不乏充滿悲憫與希冀的深厚人性。如何回應中國大陸，好比文明世界如何馴服極權主義這頭「利維坦巨獸」。
政治
2024年1月29日
2024年1月29日
客座評論：民進黨三連霸的總統選舉觀察
客座評論：民進黨三連霸的總統選舉觀察
台灣總統大選結果底定，香港媒體人曾志豪認為，這次選舉「相當了不起」，不僅展現民進黨內交棒順利，也顯示台灣選民更為成熟。此外，民眾黨的柯文哲崛起，也不容忽視。
政治
2024年1月19日
2024年1月19日
賴清德就任前過渡期 中國打"觀望牌"
賴清德就任前過渡期 中國打"觀望牌"
周末台灣民進黨候選人賴清德勝選總統，中國的反應頗為安靜。有分析人士認為，在賴清德上任前的這四個月裡，北京將謹慎計算改採取的舉動。
政治
2024年1月16日
2024年1月16日
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焦點話題
台灣前總統馬英九專訪
台灣大選在即，前總統馬英九接受DW專訪。去年才訪中的馬英九反覆強調，他8年任內台海平靜無波，現在的備戰思維恐帶來災難。他也提到了兩岸統一的條件就是和平跟民主，要由人民決定，並強調要試圖說服北京，「以武力作為最後的手段，可能永遠也得不到台灣。」
政治
2024年1月10日
2024年1月10日
09:19 分鐘