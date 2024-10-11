中國和越南將簽署更多新協議

知情人士消息，中國和越南預計將在本周末中國國務院總理李強訪問河內期間簽署新協議。連接兩國的鐵路線有望擴建升級。

（德國之聲中文網）路透社援引兩位知情人士消息，中國和越南預計將在本周末中國國務院總理李強訪問河內期間簽署新協議，協議內容包括加強鐵路連接和農業貿易。

更多鐵路連接標誌著兩國之間的信任不斷增加，並將促進貿易和供應鏈的發展。隨著中美貿易緊張局勢加劇，越來越多的中國製造商將部分面向出口的業務轉移到越南，這也有助於雙方的經濟合作。

據其中一位消息人士透露，協議還包括支付系統和海關程序的內容。這些協議可能進一步加強這兩個共產黨統治的鄰國之間的經濟關係。

越南外交部沒有立即回復置評請求。中國外交部也尚未就此作出回應。

中國和越南預計將在本周末中國國務院總理李強訪問河內期間簽署新協議，協議內容包括加強鐵路連接和農業貿易。 圖片來源： Nhac Nguyen/AFP/Getty Images

經濟因素超越安全顧慮？

兩國之間的長期不信任，尤其是在上世紀七十年代末爆發的一場短暫邊境戰爭以及在南中國海上的邊界衝突，一直阻礙著鐵路連接的進展。然而，近年來，經濟因素似乎已經超越了陸地邊界的安全顧慮。

目前的主要鐵路運輸依賴於連接中國昆明與河內及越南海防港的鐵路線。這條鐵路在一個多世紀前由法國殖民越南期間修建，使用至今，該線在中國境內已升級為高鐵。由於鐵路軌距不兼容，迫使乘客和貨物在邊境換乘列車，成為兩國日益繁榮的商業往來中的一大障礙。

今年前三個季度，兩國的商業往來總額達到了1482億美元，比去年同期增長了21%。

據一位消息人士透露，預計兩國將在周日簽署一項新的勘測活動協議，但沒有透露更多細節。因為這些訊息尚未公開，兩位消息人士均拒絕公開身份。

根據越南外交部的初步安排，李強將在周六（10月12日）會見越南最高領導人蘇林，並於周日早上會見越南總理范明政，之後出席"合作文件簽署儀式"。

（路透社）

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