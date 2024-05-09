除了塞爾維亞以外，中國在其它巴爾干國家也參與了許多基礎設施建設。但是在軍事合作上，塞爾維亞絕對有著極其特殊的地位。2022年的4月，大批中國空軍運-20飛機出現在塞爾維亞的上空。引來了北約的高度關注。因為運送路線經過至少兩個北約成員國的領土——土耳其和保加利亞。用軍用運輸機運送遠程地空導彈系統給塞爾維亞，也證明了中國具備了跨洲投送能力。