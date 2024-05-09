中國和塞爾維亞「鋼鐵般的友誼」是怎樣煉成的？
塞爾維亞對於中國來說，可以說是它在歐洲最好的「鐵哥們兒」。兩國的關係不僅體現在無數的大型基建項目上。在軍事上，政治上，塞爾維亞和中國的關係從歐洲大陸的層面上來說，都是獨一無二的。
鋼鐵一般的友誼
塞爾維亞和中國，有著「鋼鐵一般的友誼」，該國總統武契奇（Aleksandar Vučić）於2024年5月8日舉行隆重儀式，歡迎到訪的中國國家主席習近平和夫人彭麗媛。武契奇在中國的社群網站上，也被人親切的成為「577」，這不僅是因為……
親吻中國國旗
……武契奇在2020年年初，也就是新冠病毒開始肆虐歐洲的時候，迎接中國派遣的治療救援隊伍時親吻了中國國旗。也因為，他在就職期間大力推動和中國在經濟、政治甚至軍事領域的合作。包括……
負面的例子
……設在塞爾維亞東部城市斯梅代雷沃(Smederevo)附近拉迪納茨村(Radinac)的一個煉鋼廠。這座鋼鐵廠也像征著中國和塞爾維亞之前「鋼鐵般的友誼」。但自從2016年被中國河鋼集團收購後，與其相關爭議不斷，包括當地人們說他們一直受到嚴重的空氣污染和厚厚的紅色灰塵的困擾，導致當地癌症發病率有所上升。這是中塞合作中，比較負面的例子……
比較正面的例子
……最新的比較正面的例子包括，塞爾維亞正借助中國32億歐元的巨額貸款，建設5000公里的污水處理系統和159座污水處理廠。希望能轉變首都貝爾格萊德將未經處理的廢水排入多瑙河和薩瓦河的現狀。目前相關項目也遇到了一定的阻力，歐盟在巴爾幹不願意再延續過去「歐盟出錢，中國來造」的基礎設施改造模式。中國在塞爾維亞已經……
中國橋
……修建了包括澤蒙-博爾察大橋在內各種基礎設施。有高速公路，火車鐵路，體育場、還有世博會會展中心。貝爾格萊德政治卓越基金會(BFPE)的中國問題專家弗拉迪薩夫列夫(Stefan Vladisavljev)說：「在過去的15年裡，中國的確已經成為塞爾維亞基礎設施和經濟發展的支柱之一。」也就不奇怪這座中國在歐洲大陸上第一個大型基建項目的另外一個名字是「中國橋」。
最新項目
中國最新在塞爾維亞主導的大型建設項目是2024年5月1日由總統武契奇親自主持奠基儀式的塞爾維亞國家足球體育場和世博會會展中心。承建方是中國電力建設集團，預計將於2026年底完工。建成後，國家足球體育場能容納5.2萬名觀眾，可承接世界盃和歐洲盃級別的足球賽事。會展中心將作為東南歐最大的國際貿易博覽會場館之一，承接2027年貝爾格萊德專業類世博會。
運-20飛機運的什麼？
除了塞爾維亞以外，中國在其它巴爾干國家也參與了許多基礎設施建設。但是在軍事合作上，塞爾維亞絕對有著極其特殊的地位。2022年的4月，大批中國空軍運-20飛機出現在塞爾維亞的上空。引來了北約的高度關注。因為運送路線經過至少兩個北約成員國的領土——土耳其和保加利亞。用軍用運輸機運送遠程地空導彈系統給塞爾維亞，也證明了中國具備了跨洲投送能力。
FK-3防空導彈系統
當時中國動用了22架次運-20飛機，向塞爾維亞運送了全套的FK-3防空導彈系統。2019年，塞爾維亞和中國訂購了3套FK-3中遠程地空導彈系統。2024年2月，武契奇在參觀塞爾維亞武裝部隊武器和軍事裝備的靜態展示的時候公開表示，塞爾維亞即將完成第三套FK-3防空導彈系統的裝備。
最高級別禮遇
正是因為有了這種在政治、經濟和軍事上的全方位合作關係，也就不難理解為何塞爾維亞每次都會給到訪的習近平最高級別禮遇。
「新時代命運共同體」
習近平2024年的訪問，更是把中國和塞爾維亞關係推上了一個新的高度。塞爾維亞也成為了首個與中國簽署「新時代命運共同體」協議的歐洲國家。首期6項舉措包括支持塞爾維亞承辦2027年世博會，增加雙方科研人員和青少年的互訪，擴大進口塞爾維亞農產品，並且讓雙方的自由貿易協議於2024年7月1日開始生效。
腳踩兩只船？
但對於同時在等待加入歐盟的塞爾維亞來說，和中國如此密切的關係為入盟帶來了困難。中塞簽署的一系列協議，比如自由貿易協定，並不符合歐盟的會員資格條件。因為作為申請加入歐盟的國家，最遲到獲得正式成員國地位，塞爾維亞就必須放棄與第三國單獨簽訂的自貿協議。