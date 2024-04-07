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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

中國共產黨

中國共產黨，簡稱中共，成立於1921年7月。

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深度報導

中共如何破解威權宣傳的兩難困境

牆外文摘：中共官媒的取巧與「翻車」

牆外文摘：中共官媒的取巧與「翻車」

有評論認為，中共宣傳部門同時勝任傳達權威訊息和動員大眾功能的要訣，在於賦予不同重要等級的官媒、以及紙媒和網路新媒體渠道以不同的職責、不同的管理模式，多渠道、多角度、多層次地影響群眾。
政治2024年4月7日
2023年，習近平在中國國慶74周年晚宴上致辭

長平觀察：沒了「宰相」中共還能走多遠？

長平觀察：沒了「宰相」中共還能走多遠？

廢除了「宰相」制度的中共政權還能走多遠，習近平是否進一步推動了「加速主義」？時評作家長平認為，民主轉型大多發生在強權鬆動之際，而不是專制收緊之時。
政治2024年3月14日
「為習舉辦、受習恩賜的一場峰會」

德語媒體：沒有高潮的習峰會

德語媒體：沒有高潮的習峰會

中國人大會議如期結束後，德語媒體評論指出，在黨統領一切、習近平統領黨的時代，中國的政治固化和經濟開放已成為不可調和的矛盾。
政治2024年3月12日
3月5日，就任一年的中國總理李強在人大會議上做政府工作報告

中國網民看兩會

中國網民看兩會

中國的兩會前夕，人民網推出一項調查，邀請網民選出兩會十大熱詞。「依法治國」、「就業」、「鄉村振興」是位居前三的熱詞。隨著兩會的開幕，中國網民對兩會還有哪些期待，對兩會的作用有何看法？
政治2024年3月6日
China Peking | Foto von Xi Jinping im Museum der kommunistischen Partei Chinas

牆外文摘：為什麼中共監控體系最為有效？

牆外文摘：為什麼中共監控體系最為有效？

有評論認為，中國的監控體系，可能是世界上所有專制國家最為有效的。在這方面，中國共產黨比前東歐和蘇聯做得更好。它有一個特別的黨務官僚機構政法委，還有大概1000多萬的"訊息員"，基本上是勞動力強度十分高的一個網路。
政治2024年2月4日
台灣前總統馬英九1月10日接受德國之聲採訪

客座評論：「馴服利維坦」與馬英九的「海棠血淚」

客座評論：「馴服利維坦」與馬英九的「海棠血淚」

華裔德籍漢學家呂恆君認為，台灣前總統馬英九在大選前的訪談中就兩岸關係「必須相信習近平」的論斷，是對蔣經國政治遺產的忠實繼承，其中不乏充滿悲憫與希冀的深厚人性。如何回應中國大陸，好比文明世界如何馴服極權主義這頭「利維坦巨獸」。
政治2024年1月29日
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焦點話題

China Chip Produktion

路透：美國防黑名單增列中芯國際與中海油

還有幾周即將卸任的川普政府不改對中國的強硬作風，擴大「中共軍工企業」黑名單，繼續挑動北京敏感神經。
經濟2020年11月30日
China Hong Kong | Proteste | Sicherheitsgesetz

長平觀察："國安法"會變成"球安法"嗎？

假如香港沒有抗爭運動，就沒有國安法這個緊箍咒嗎？時評人長平認為，自由是不可分割的，反抗專制也必須全球行動。
政治2020年7月7日