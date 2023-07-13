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中國共產黨第二十次全國代表大會
中國共產黨第二十次全國代表大會於2022年10月16日在北京召開
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深度報導
二十大後最大的「老虎」上海高官董雲虎落馬
二十大後最大的「老虎」上海高官董雲虎落馬
上海市人大常委會黨組書記、主任董雲虎本周傳出因「嚴重違紀違法」，正受到中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，這也是自二十大以來首位正部級「老虎」落馬。董雲虎為人權學者出身，兩天前還曾現身公開活動。
政治
2023年7月13日
2023年7月13日
美媒揭底中國結束清零政策內幕
美媒揭底中國結束清零政策內幕
去年3月，頂級醫學專家就向中國國務院提交了准備逐步放鬆管制的詳細建議。然而，為什麼到了年底，中國當局在毫無準備的情況下突然結束清零政策？美聯社根據數據模型、大量採訪以及獲取的內部報告和指令，揭示了中國政府全過程決策內幕。
健康
2023年3月25日
2023年3月25日
中國即將告別「戰狼外交」？
中國即將告別「戰狼外交」？
一些政治分析人士認為，中國外交部長易人也許是中國軟化其對外政策，改善同西方關係的一種嘗試。不過，也有人認為，駐美大使升任外交部長恰恰說明中國是要更好地應對來自美國的競爭。
政治
2023年1月24日
2023年1月24日
從北京冬奧到白紙運動：2022年中國大事記
從北京冬奧到白紙運動：2022年中國大事記
2022年即將進入尾聲。這一年，中國舉辦了北京冬奧、上海經歷封城、佩洛西訪台引發北京震怒、習近平在20大後邁入第三任期、民眾因不滿防疫政策手持白紙示威、清零戛然結束....中國今年發生了哪些大事件？
政治
2022年12月31日
2022年12月31日
9 張圖
年終盤點！中國2022年度熱詞有哪些？
年終盤點！中國2022年度熱詞有哪些？
回顧中國2022年所經歷的重大事件，從年初轟動全國的「鐵鍊女」事件、中國國家主席習近平獲得史無前例的第三任期、遍地開花的「白紙運動」，到鬆綁嚴格的「清零政策」等，在在引發全球關注。德國之聲統整了6大年度關鍵字，看看哪些字詞榜上有名？
政治
2022年12月22日
2022年12月22日
6 張圖
胡錦濤現身江澤民追悼會前日的小規模告別式
胡錦濤現身江澤民追悼會前日的小規模告別式
12月6日，中共前領導人江澤民的追悼大會在北京人民大會堂舉行，約5000人出席，習近平致悼詞。此前一天，習近平率一眾高層官員在北京解放軍總醫院與江澤民遺體告別。二十大閉幕式上被離場的胡錦濤也首次出現。
政治
2022年12月6日
2022年12月6日
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