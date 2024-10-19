中國公佈兩用物項出口管制條例

中國國務院總理李強日前簽署國務院令，公佈兩用（既有民事用途又有軍事用途）物項出口管制條例。本周美國宣佈對兩家中國公司和一家俄羅斯公司實施制裁。

（德國之聲中文網）中國官媒新華社周六（10月19日）報導，中國國務院總理李強日前簽署國務院令，公佈兩用物項出口管制條例，該條例將於2024年12月1日生效。

該條例所稱兩用物項，是指既有民事用途，又有軍事用途或者有助於提升軍事潛力的貨物、技術和服務，包括相關的技術資料等數據。

新華社稱，該條例旨在增強兩用物項出口管制政策的透明度和規範性，完善兩用物項出口管制管理和服務，提升兩用物項出口管制治理能力。

美國方面聲稱，北京通過提供包括微電子產品在內的兩用商品，支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭行動，幫助其製造戰爭武器。中國表示，沒有向交戰的任何一方提供武器，而正常的對俄貿易不應被中斷。

新條例建立了針對兩用商品出口的許可制度，並創建了一份管制商品清單。此類商品的出口商必須披露最終用戶及出口商品的預定用途。

本周四，美國宣佈對兩家中國公司--廈門林巴賀航空發動機股份有限公司和紅兔矢量實業深圳有限公司--和一家俄羅斯關聯公司實施制裁，因其參與製造和運送攻擊無人機，這些無人機在烏克蘭造成了大規模傷亡。

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（路透社）

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