「中國人行動」80周年：漢堡唐人街的最後一片記憶四十年代的漢堡曾擁有一個充滿活力的中國城，但1944年5月13日蓋世太保一次殘暴的大搜捕行動之後，中國城銷聲匿跡，只有位於聖保羅區的香港酒吧得以保存下來，成為那段歷史的見證。張添林是當年的受害者之一。他的女兒張雪芳接手了父親的客棧，也一直在與遺忘作鬥爭，直到她2021年去世。圖片來源： DW/J. Ju香港旅館德國之聲記者曾於2016年到訪漢堡的這家「香港旅館」。雖然叫作旅館，但是也設有24小時營業的酒吧。當時仍健在的酒館老闆張雪芳介紹，酒館用的門還是父親張添林當年自己親手打造的。圖片來源： DW/J. Ju年幼時光張雪芳（Marietta Solty）覺得自己小時候更有亞洲人特徵。右邊的照片是她和父親以及繼母的闔家照。圖片來源： DW/J. Ju營業登記表張雪芳的父親張添林於上個世紀20年代受伯父之邀從廣東來到漢堡。1938年,19歲的張添林接手了伯父的客棧。如今的Hamburger Berg當時的名字是Heinestraße。後來因為街名和猶太人有關而被更改。圖片來源： DW/J. Ju一表人才貼滿顧客笑臉的照片牆上，這位身穿中式大褂、清秀俊朗的年輕人正是這家酒吧加旅館的前主人張添林。1941年，中國對納粹德國宣戰後，華人遭迫害的程度明顯升級。1944年5月13日，當局發起的"中國人行動"標誌著對華人迫害程度的再度升級。當天凌晨，200名漢堡警察和蓋世太保衝入中國城，逮捕了大約130名華人。他們的罪名是"通敵"。圖片來源： DW/J. Ju張添林護照被捕者中當中也包括張添林。他和其他人一樣被送入了勞改營，受盡了虐待。儘管張添林為此抗爭了多年，但他從未因這段牢獄之災獲得過任何賠償或道歉。當年的"中國人行動"被看作是普通的警方行動，而並非具有種族主義動機的事件。張雪芳珍藏著從父親和歷史學家那裡獲得的珍貴照片和歷史文件，她就像一個移動的迷你博物館。圖片來源： DW/J. Ju紅臉關公德國之聲記者2016年採訪時，關公坐像正對大門，也算是這一西式酒吧的一大與眾不同之處。圖片來源： DW/J. Ju今日吧檯如今的香港旅館並無異於普通德國老酒吧，設有桌上足球和小型賭博機。圖片來源： DW/J. Ju招牌酒至少有17名華人在勞改營中死於蓋世太保的虐待和強制勞動。戰爭結束後，大多數倖存者離開了德國。張添林留在漢堡並重開了"香港酒吧"，1983年去世後，他的女兒張雪芳接管了酒吧。2016年德國之聲採訪張雪芳時，她遺憾地表示：甚至連附近的居民，現在大多數是年輕人，都很少有人知道華人在這裡被迫害的歷史。她執掌下的香港酒館是以好喝的雞尾酒Mexikaner而著稱。圖片來源： DW/J. Ju古今交融德國之聲2016年採訪張雪芳時，她已經74歲了，仍親自管理著酒館的官方臉書帳號。記者覺得，在她的身上，不僅中西合璧，而且古今交融。張雪芳於2021年去世。圖片來源： DW/J. Ju9 張圖1 | 99 張圖文化中國2024年5月13日2024年5月13日https://p.dw.com/p/4fnmV廣告