被捕者中當中也包括張添林。他和其他人一樣被送入了勞改營，受盡了虐待。儘管張添林為此抗爭了多年，但他從未因這段牢獄之災獲得過任何賠償或道歉。當年的"中國人行動"被看作是普通的警方行動，而並非具有種族主義動機的事件。張雪芳珍藏著從父親和歷史學家那裡獲得的珍貴照片和歷史文件，她就像一個移動的迷你博物館。