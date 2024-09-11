中國人大審議提高法定退休年齡案

在國務院提出、黨代會決議，現在又有人大常委會審議之後，中國提高法定退休年齡事宜該是板上釘釘了。預計數天內相關的法律草案將公佈徵求意見。

（德國之聲中文網）中國人大常委會周二（9月10日）舉行會議審議了推遲公民退休年齡的計劃。此前，國務院提出漸進式延遲法定退休年齡的議案。

今年7月召開的中共二十大三中全會也在《決定》中提出，按照自願、彈性原則，穩妥有序推進漸進式延遲法定退休年齡改革。

目前，中國男性的退休年齡為60歲，比大多數發達國家低約6年。從事白領工作的女性退休年齡為55歲，工廠女工的退休年齡為50歲。

提高退休年齡，不僅是一把雙刃劍

一方面，可以緩解養老金發放的壓力，中國許多省份積累了巨額赤字，地方政府的財政開支壓力山大。據財政部的數據，中國31個省級行政區中，有11個面臨養老金預算赤字。如果不進行有效改革，中國科學院預測，養老金體系將在2035年時全面耗盡資金。

另一方面，延遲退休意味著推遲養老金發放，老年員工將延長工作年限，這受到很多人反對。

與此同時，隨著延遲退休，勞動市場平添了更大壓力，因為目前職位不足，卻有更多的求職者將參與其中。一名微博網友發帖寫道，"年輕人找不到工作，中年人擔心被裁員，現在又有一個問題：老年人不能退休了"。

不過，香港科技大學社科與公共政策教授吉特爾-巴斯滕（Stuart Gietel-Basten）表示，提高退休年齡不太可能導致年輕人與老年人爭搶同樣的工作，"老年人繼續從事的工作是不同的，無論藍領或者白領工作，它們與入門級別的職位有所區別"。

採用高科技護理老人 圖片來源： Studio Hamburg

人口發展新常態的必然選擇

據《人民日報》報導，中國人均預期壽命已提高到78.6歲，人均受教育年限從1982年的8年增加到2023年的14年，這意味著，勞動力開始工作的年齡有所推後，工作年限縮短。

目前，每名中國退休人員由5名在職人員來支撐，這一比例同10年前相比降低了一半，並且預計到2030年繼續降至4比1，2050年將進一步降至2比1。

因此，中國勞動和社會保障科學研究院院長莫榮對《人民日報》表示，漸進式延遲法定退休年齡是中國"適應人口發展新常態的必然選擇"。

按照慣例，經人大審議後的幾周內，調整退休年齡的法律草案將公佈徵求公眾意見。

活到老幹到老的日本人 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(路透社等)

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。