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中國中央電視台

中國中央電視台，簡稱央視；英語縮寫為 CCTV。中華人民共和國的官方電視媒體之一。

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深度報導

位於北京的中央電視台總部

德語媒體: 黨媒遭遇新聞審查

德語媒體: 黨媒遭遇新聞審查

在中國工作的中外新聞記者，對新聞審查早已司空見慣。但作為"黨的宣傳喉舌"，央視記者在報導上周三燕郊爆炸事件時，竟然也遭到粗暴干涉，以至於直播節目被迫中斷。這一罕見畫面自然引起了德語媒體的關注。
媒體2024年3月19日
3月13日，河北省三河市燕郊鎮一間店鋪發生爆炸，造成7人死亡，20多人受傷

長平觀察：外媒記者、農夫山泉與楓橋經驗

長平觀察：外媒記者、農夫山泉與楓橋經驗

央視記者也享受了外媒待遇嗎？農夫山泉為什麼被指控「媚日」？時評作家長平認為，最近的這些事件呈現了輿論界的「楓橋經驗」。
政治2024年3月19日
圖為13日河北三河市發生爆炸案。

錯惹官媒？央視採訪爆炸遭擋　河北官方道歉

錯惹官媒？央視採訪爆炸遭擋　河北官方道歉

央視記者13日赴河北省報導爆炸案現場，卻遭到警方阻攔。有網友批評，這是「黨的喉舌被黨掐脖子」。中國記者協會發聲明重申記者的社會責任，官方也出面道歉。究竟是另一起採訪自由受阻案例，還是地方惹錯官媒？
政治2024年3月14日
長平：邁克爾‧傑克遜聲嘶力竭的怒吼，彷彿是專門為央視的冷酷作出的回應

長平觀察:他們不在乎我們 我們也不在乎自己

長平觀察:他們不在乎我們 我們也不在乎自己

梅西不肯和領導握手為什麼會傷害「我們」？央視春晚為什麼不能「寓教於樂」？時事評論作家長平指出，洗腦教育的結果是，不僅「他們」根本不在乎我們，我們自己也不在乎自己。
社會2024年2月10日
external

來自中國的監控技術對誰有利？

來自中國的監控技術對誰有利？

烏干達政府購買並安裝了中國的監控攝影頭，它們是華為「平安城市」項目的一部分。活動人士指出，該技術也被政府利用監視反對派。
技術2023年11月26日02:43 分鐘
1月22日踏入農歷新年，全球超10億人慶賀這一傳統節日。

2023年春晚和吐槽春晚 哪個更好看？

2023年春晚和吐槽春晚 哪個更好看？

2023年央視春晚已經是這一慶祝新春的文藝晚會連續第41年以直播形式播出。這一聯歡晚會對於特別是中國北方的觀眾來說早已成為大年三十的「保留節目」，但伴隨而來的網路「吐槽」也如期而至。
文化2023年1月23日
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