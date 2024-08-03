中國一個月內發生第二起橋樑坍塌

四川省因洪水和山體滑坡導致高速公路橋樑坍塌，造成至少兩人死亡，約12人失蹤。這是中國在一個月內發生的第二次橋樑坍塌事件。

（德國之聲中文網）據國家媒體報導，周六，中國西南部四川省因洪水和土石流導致房屋被毀，高速公路橋樑坍塌，至少兩人死亡，約12人失蹤。

據《新京報》在內的中國媒體報導，8月3日3時30分，四川省甘孜州康定市姑咱鎮區域突發山洪土石流災害。康定市西部高原的日地村發生山洪和山體滑坡。據當地搶險救援指揮部通報，山洪土石流致使雅康高速康定至瀘定段日地1號隧道至2號隧道間橋樑垮塌，3輛車共6人掉墜，其中1人獲救、5人失聯；姑咱鎮日地村部分房屋被沖毀，截至13時許，已核查出日地村遇難2人，失聯12人，已搶救送醫8人，轉移群眾300餘人，有關災情正在進一步核實中。

最近的極端天氣事件

今夏，中國多次遭遇自然災害。上個月，陝西省也發生了一起橋樑坍塌事故，因暴洪導致25輛車墜入河中。周五，官方媒體報導稱，陝西橋樑坍塌事故的死亡人數從12人增至38人，24人仍失蹤。7月底，湖南省郴州因颱風「格美」造成創紀錄的降雨，導致30人死亡。今年5月，華南一條公路因連日降雨坍塌，48人因車輛墜入林坡而遇難。

四川和湖南是中國受風暴和洪水影響最嚴重的省份，過去十年經濟損失超過1000億元人民幣（約合140億美元，128.2億歐元）。中國是全球最大的溫室氣體排放國，科學家警告稱，隨著全球氣溫上升，中國將面臨海平面上升和頻繁極端天氣的威脅，包括熱浪、風暴、乾旱和洪水。

（法新社，路透社）

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