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圖片來源： Reuters/J. Lee
中共十九大
2017年10月18日到24日，中國共產黨第十九次全國代表大會在北京召開。中共會提出怎樣的經濟發展策略？中南海的權力核心又會發生哪些變化？
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深度報導
批評十九大 英國教授在中國分校被降職
批評十九大 英國教授在中國分校被降職
據英國媒體報導，英國諾丁漢大學寧波分校的副校長因發表批評中共19大的網路文章，被迫退出學校管理委員會。這被視為中國對包括中外合資大學在內的高校學術自由進一步限制的體現。
政治
2018年7月3日
2018年7月3日
德語媒體：中國的新自信
德語媒體：中國的新自信
周六的《法蘭克福匯報》關注中國方面在流亡維吾爾人多力坤‧艾沙事件上表現出的新自信。《南德意志報》則注意到有媒體報導稱「中國最快年內將取消計劃生育限制」的消息。
政治
2018年6月2日
2018年6月2日
德語媒體：中共的皇帝和外交實驗室
德語媒體：中共的皇帝和外交實驗室
周二的《南德意志報》關注習近平宣佈進入的中國「新時代」，《法蘭克福匯報》則把目光投向中國的外交雄心。
政治
2018年1月2日
2018年1月2日
習近平的2017：離「中國夢」還有多遠？
習近平的2017：離「中國夢」還有多遠？
2017年結束，中國共產黨領導人習近平也登上權力巔峰。他已開始其第二任期，甚至可能會有第三任。習的長遠目標是，讓中國躋身世界強國之列。
政治
2017年12月29日
2017年12月29日
客座評論:《芳華》和中國新時代文藝政治
客座評論:《芳華》和中國新時代文藝政治
中共十九大後，新時代的文藝政治方向是什麼？動員、說教、還是仇恨教育？也許都不是，而是治療。
文化
2017年12月28日
2017年12月28日
牆外文摘：人權律師認罪 低端人口被逐
牆外文摘：人權律師認罪 低端人口被逐
在這個粗暴地驅趕「低端人口」的寒冬，「你或許不知道江天勇是誰，但一定得知道這個『自信的黨國』是用這種方式對待自己的人民」。
媒體
2017年11月26日
2017年11月26日
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