中共中央軍委政治工作部主任苗華被查

周四，中國國防部發言人吳謙在北京例行記者會上表示，中央軍委委員、政治工作部主任苗華涉嫌嚴重違紀，已被停職並等候調查。這是中國軍隊反腐鬥爭中落馬的最新一名高級官員。

（德國之聲中文網）國防部發言人吳謙並沒有透露苗華被指控的更多細節，但「嚴重違紀」通常是中國官方對貪腐問題的婉轉描述。



苗華是中共中央軍事委員會五名委員之一，是軍中最重要機構政治工作部的主任，而中共中央軍委主席則是中國最高領導人習近平。亞洲協會Asia Society 高級研究員莫裡斯表示，苗華是習近平的「親密盟友，是黨和軍方之間值得信任的溝通者。」公開資料顯示，現年69歲的苗華，曾長期在駐沿海省份福建的軍隊中擔任政工幹部，於2017年8月任中央軍委政治工作部主任，同年10月進入中央軍委。去年美國五角大樓發布的一份報告中稱，習近平在福建任職期間，苗華可能同習近平建立起了「密切的關係」。



去年，北京明顯加大了打擊軍隊腐敗的力度。就在本月，中國最高領導人習近平剛剛下令，要根除軍隊中的腐敗現象，以提升軍隊的作戰能力。彭博社援引一名美國官員的話報導稱，中國之所以強化軍隊反腐的力度，部分原因是因為高層擔心，腐敗問題會削弱軍隊的作戰能力。去年開始的軍隊大規模反腐鬥爭中，迄今至少有九名中國人民解放軍高級將領和數名國防工業高管被解職。

一名專家對法新社表示，苗華落馬顯示，儘管習近平努力加強軍紀、打擊腐敗，但軍隊中的腐敗問題依舊存在。南洋理工大學助理教授駱明輝(Dylan Loh)對法新社表示：「我認為，儘管這顯然是一件有損名譽的事情，但中國仍在相當公開地開展貪腐調查，這足以顯示，習近平為根除腐敗下了極大的決心。」



在同一次記者會上，中國國防部發言人吳謙駁斥了媒體有關國防部長董軍正在接受調查的報導。他說：「有關報導純屬捏造，造謠居心叵測，中方對這種污衊行徑表示強烈不滿。」

兩任國防部長魏鳳和、李尚福均因「涉嫌腐敗」而落馬。 圖片來源： TASS/dpa/picture alliance

董軍此前擔任海軍司令，於去年12月被任命為國防部長，當時擔任國防部長剛剛七個月的李尚福被突然解職。而李尚福的前任、前中國國防部長魏鳳和也因涉嫌腐敗，在卸任後受到調查。今年6月，官方宣佈李尚福、魏鳳和被開除黨籍和軍籍，並移送軍事檢察機關法辦。新華社報導稱，兩人均被控涉嫌受賄罪，收受巨額錢款、為人「謀取人事利益」，嚴重違反政治紀律。

本周早些時候，英國《金融時報》援引兩名現任和前任美國官員的話報導稱，中國國防部長董軍因涉嫌腐敗正在接受調查。上周，董軍出席了在寮國舉行的東協(ASEAN)防長會議，會議期間，他以美國對台軍售為由，拒絕同美國國防部長奧斯汀舉行會晤，美國五角大樓稱中國的作為令人遺憾。

（法新社，路透社）

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