世衛宣佈猴痘疫情構成「國際關注的突發公共衞生事件」

世界衞生組織總幹事譚德塞8月14日宣佈，猴痘疫情構成「國際關注的突發公共衞生事件」。目前已有十多個非洲國家受到猴痘疫情影響，重災區是在剛果民主共和國。歐盟表示將向非洲大陸的主要衞生機構捐贈至少17.5萬劑疫苗。

（德國之聲中文網）由於非洲大陸猴痘疫情肆虐，非洲聯盟的衞生機構8月13日已宣佈將猴痘列為非洲公共衞生緊急事件。

非洲疾病控制和預防中心的負責人讓‧卡塞亞（Jean Kaseya）在13日舉辦的線上媒體會議時說，"我懷著沉重的心情宣佈猴痘疫情為非洲公共衞生緊急事件"。

8月14日，，世界衞生組織總幹事譚德塞在《國際衞生條例》突發事件委員的會議後宣佈目前的猴痘疫情已構成國際關注的突發公共衞生事件。

猴痘疫情持續在非洲蔓延

猴痘是一種由猴痘病毒引起的病毒性人畜共患病，該病的症狀類似於天花，包括發熱、頭痛、肌肉疼痛、淋巴結腫大和皮疹。多數感染者會在幾周內康復，但也有感染者病情嚴重甚至死亡。2022年，猴痘在非洲以外地區爆發，導致多個國家出現病例，引發了國際社會對其傳播的擔憂和防控措施的加強。世界衞生組織2022年7月宣佈猴痘疫情構成"國際關注的突發公共衞生事件"，直到2023年5月才解除這一狀態。

世衛組織數據顯示，今年以來報告猴痘病例數超過1.56萬例，已超過去年病例總數，其中死亡病例達537例。

猴痘病毒現有兩個不同的變異株：變異株I和變異株II。

剛果民主共和國（DRC）的疫情就始於變異株I，它的新變種Ib更容易通過日常密切接觸傳播，特別是在兒童中傳播。該變異株已擴散至其他非洲國家，包括鄰國盧安達、布隆迪和中非共和國。

歐盟將提供17.5萬劑疫苗

非洲疾病控制和預防中心的負責人卡塞亞表示，非洲大陸需要超過1000萬劑疫苗應對猴痘疫情，但目前只有約20萬劑。他承諾非洲疾控中心將盡快採取行動增加疫苗供應，並呼籲國際社會為其調動至少200萬劑疫苗。

歐盟委員會表示，將採購175,420劑猴痘疫苗並捐贈給非洲衞生機構。

丹麥生物技術公司巴伐利亞北歐（Bavarian Nordic）也承諾向非洲疾控中心捐贈4萬劑猴痘疫苗。

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