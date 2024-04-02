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世界銀行
為發展中國家資本項目提供貸款的聯合國系統國際金融機構。
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即時新聞
2024年4月2日
2024年4月2日
世銀：中國經濟今年難「保五」
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
世界銀行：2024年全球經濟繼續趨緩
世界銀行：2024年全球經濟繼續趨緩
世界銀行周二發出警告稱，2024年全球經濟將連續第三年保持趨緩態勢，這將加劇發展中國家的貧困狀況以及債務問題。
經濟
2024年1月14日
2024年1月14日
與官方預測不同 金融機構看衰中國2024經濟成長
與官方預測不同 金融機構看衰中國2024經濟成長
雖然中國多家研究機構預測，中國2023年的經濟成長率會高於官方設定的5%，但世界銀行和其他國際金融機構都認為，今年和明年的中國經濟成長，將比去年表現還差。
經濟
2024年1月11日
2024年1月11日
中國經濟為何復甦「脆弱」? 世行預測中國明年增速4.5%
中國經濟為何復甦「脆弱」? 世行預測中國明年增速4.5%
世界銀行本周四發布報告，預測中國經濟將放緩，明年GDP增速降至 4.5%，後年降至4.3%。美國政治學家裴敏欣認為，阻礙中國經濟發展的更多是政治基本面的原因。
經濟
2023年12月14日
2023年12月14日
世界銀行: 中國困境威脅東亞經濟
世界銀行: 中國困境威脅東亞經濟
作為世界主要經濟引擎之一的中國經濟萎靡不振，這對整個東亞造成了沉重的壓力。但世界銀行表示，只要一個行業的改革就可能會帶來復甦。
經濟
2023年10月8日
2023年10月8日
風波中 英媒稱亞投行與世行達成巨額協議
風波中 英媒稱亞投行與世行達成巨額協議
總部位於北京的亞投行近日批准了一項引人注目的提案，向世界銀行的貸款機構國際復興開發銀行提供10億美元信貸擔保。而就在不久前，亞投行剛被指控受到中共滲透。
經濟
2023年7月21日
2023年7月21日
中國在窮國債務減免方面持何種立場？
中國在窮國債務減免方面持何種立場？
中國總理李強和世界各國領導人在巴黎匯聚一堂，出席從周四到周五舉行的新全球融資契約峰會。在過去十年，中國迅速躍升為國際上一大主要債權方。在為貧窮國家減免債務方面，中國和西方發達國家存在怎樣的分歧？
經濟
2023年6月22日
2023年6月22日
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