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世界遺產
一項由聯合國支持、聯合國教育科學文化組織負責執行的國際公約建制，以保存對全世界人類都具有傑出普遍性價值的自然或文化處所為目的。
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深度報導
五年重建 巴黎聖母院即將浴火重生
五年重建 巴黎聖母院即將浴火重生
2019年4月，巴黎聖母院發生大火遭到嚴重損毀。在歷時五年的重建修復工作後，這座被列入世界文化遺產的建築瑰寶將在2024年12月重新開放。
文化
2024年4月15日
2024年4月15日
遭受重創的柬埔寨旅遊業
遭受重創的柬埔寨旅遊業
柬埔寨的聯合國教科文組織世界遺產——吳哥考古公園，過去吸引了來自世界各地的數百萬遊客。但自從疫情爆發以來，到訪的人數已經大大減少。許多商家和飯店都面臨生存困境。一座新落成的機場，有望能帶來中國遊客。
文化
2023年10月22日
2023年10月22日
02:55 分鐘
2023世界遺產 普洱茶林、波斯驛站入選
2023世界遺產 普洱茶林、波斯驛站入選
世界遺產委員會公佈了今年度的聯合國教科文組織世界遺產，其中，中國普洱景邁山古茶林、德國埃爾福特猶太社區和伊朗的波斯商隊驛站等都榜上有名。
自然與環境
2023年9月21日
2023年9月21日
16 張圖
摩洛哥深夜強震 死亡人數破千
摩洛哥深夜強震 死亡人數破千
摩洛哥周五深夜遭遇強震，目前已造成至少1000人罹難，並導致被列入世界遺產的馬拉喀什舊城區建築損毀。救援人員正開路前往偏遠地區，仍需時間確定傷亡情況，死傷人數恐持續上升。
自然與環境
2023年9月9日
2023年9月9日
俄烏戰爭之殤 敖德薩文化遺產遭重創
俄烏戰爭之殤 敖德薩文化遺產遭重創
烏克蘭敖德薩多處文化遺址遭到俄羅斯攻擊。聯合國教科文組織德國委員會副秘書長指出，這些重要的建築不僅對烏克蘭，也對全世界至關重要。德文化部長認為，俄方對博物館進行有針對性的攻擊表明，這場戰爭是針對烏克蘭社會和民主的全方位攻擊。
文化
2023年7月25日
2023年7月25日
受戰爭威脅：烏克蘭的世界遺產
受戰爭威脅：烏克蘭的世界遺產
隨著俄羅斯繼續向烏克蘭進行致命和破壞性的推進，聯合國教科文組織呼籲保護該國的文化遺產。烏克蘭的七處世界遺產證明了其豐富而多元的歷史。
文化
2022年3月13日
2022年3月13日
7 張圖
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