世界氣象組織：亞洲是2023年氣候災害重災區

世界氣象組織（WMO）發布的一份報告稱，洪水和風暴是造成亞洲氣候災害的主要原因。報告警示，此種狀況將造成「重大影響」。

（德國之聲中文網）聯合國周二（4月23日）發布的一份報告稱，2023年亞洲受氣候和天氣相關事件的影響最大，其中洪水和風暴造成的死亡和經濟損失最多。

世界氣象組織（WMO）周二發布的《2023年亞洲氣候狀況》報告稱，關鍵氣候變化指標的「加速增長」將「對社會、經濟和生態系統產生重大影響」。這些指標包括平均氣溫、降水量、冰川退縮和海平面上升。

世界氣象組織秘書長索洛（Celeste Saulo）說：「報告的結論令人警醒。」 她說：「氣候變化加劇了此類事件的頻率和嚴重程度，深刻影響了社會和經濟，最重要的是，影響了人類生命。」

亞洲的洪水和風暴

2023年，亞洲共報告了79起與水有關的災害，其中80%以上是洪水和風暴，造成2000多人死亡，另有900萬人受到直接影響。

世界氣象組織說：「在2023年報告的事件中，洪水是造成死亡的主要原因，而且比例很高。」

報告發布之際，中國南方正遭遇暴雨和洪水，珠江三角洲地區已有超過10萬人撤離。中國官媒稱，洪水的嚴重程度「接近百年一遇」。

高溫和冰川融化

世界氣象組織稱，去年全球氣溫創下歷史新高，但亞洲的升溫速度尤為迅猛。報告顯示，從西伯利亞西部到中亞，從中國東部到日本，平均氣溫都特別高。日本經歷了有記錄以來最熱的夏天。與此同時，中國部分地區遭遇乾旱。

亞洲的大部分冰川也加速融化，影響了水資源的安全。位於青藏高原的亞洲高山地區擁有世界上除極地以外最大的冰量。

世界氣象組織說，該地區的國家氣象服務迫切需要改進為致力於降低災害風險的官員提供的有針對性的訊息。索洛說：「我們的行動和戰略必須反映出當前的緊迫性。」

至於應對氣候變化的措施，她補充說：「減少溫室氣體排放和適應不斷變化的氣候不僅僅是一種選擇，而是一種根本的需要。」

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（法新社、路透社）



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