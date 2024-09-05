世界氣象組織：中國和歐洲PM2.5指標有所改善

聯合國周四發布的一份報告稱，由於同人類活動相關的廢氣排放減少，去年歐洲和中國的空氣微顆粒物污染有所改善。

（德國之聲中文網）被稱為PM2.5的納米顆粒，如果長期被吸入體內，將會造成嚴重健康威脅，因為這些微顆粒直徑不足2.5微米，足以進入人體血液循環系統。

空氣中的這些微顆粒通常同人類活動密切相關，比如化石燃料的燃燒、運輸以及工業生產。另外，森林草原火災以及沙塵暴也會使微顆粒進入空氣中。

世界氣象組織WMO的科學家拉布拉多（Lorenzo Labrador）表示：「2023年的數據呈現負異常，也就是說，同2003年至2023年的指標相比，歐洲和中國的PM2.5都有所下降。」

9月7日國際清潔空氣藍天日到來之際，世界氣象組織發布的上述報告中強調，空氣品質同氣候變化密切相關。

世界氣候組織秘書長巴雷特（Ko Barrett）表示：「氣候變化和空氣品質不能被分開處理，因為兩者相互影響，密切相關，因此必須要同時應對。」

世界氣象組織強調，造成空氣污染的化學物質通常是和溫室氣體同時被排放到大氣中的。氣象組織的報告中稱：「氣候變化、野火以及空氣污染的惡性循環，正在對人類健康、生態環境以及農業生產造成日趨嚴重的負面影響。」

世界氣象組織的數據顯示，世界人口的90%呼吸著高度污染的空氣。

基於美國宇航局NASA和歐盟哥白尼大氣監測系統提供的數據，世界氣象組織得出的結論是，人類活動和工業生產而導致的PM2.5指標在印度要高於世界平均水準。拉布拉多也表示，印度次大陸和東南亞一些地區的空氣微顆粒水準有所上升。

世界氣象組織：印度和東南亞部分國家空氣污染嚴重。圖為霧霾籠罩下的雅加達。（資料圖） 圖片來源： Bay Ismoyo/AFP/Getty Images



不過，世界氣象組織同時也指出，在中國和歐洲，PM2.5指標則低於平均水準。拉布拉多說：「我們傾向於認為，歐洲和中國空氣污染指標的改善是這些國家多年來減少二氧化碳排放的直接結果。」他表示，世界氣象組織的科學家們在2021年首次發布空氣品質報告時就注意到了這一趨勢。

拉布拉多還表示，美國的空氣污染程度基本「維持現狀」，但同20年前相比，2023年的北美森林大火造成了「異常強勁」的二氧化碳排放。

世界氣象組織的報告還指出，阿拉伯半島和北非的沙塵排放也低於往年。

（法新社）

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