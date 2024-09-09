不能輸給中國：美國採取了哪些限制措施？
美國視中國為最大的競爭對手，國會兩黨在對華政策上保持高度一致，均表示不能輸給中國。拜登政府出於國家安全以及經貿利益出台了一系列限制政策與措施。
10年內禁止在華投資半導體
2022年8月9日，美國總統拜登簽署《2022年晶片和科技法案》。該法案包括對晶片行業527億美元的補貼、對半導體和設備製造25%的投資稅收抵免等扶持政策。其最受矚目的條款之一是，禁止獲得聯邦資金的公司在中國生產先進製程晶片，期限為10年，違反禁令的公司，需要全額退還聯邦補助款。換言之，拿了美國政府補貼的資金，10年內不能在中國投資半導體產業。
禁止對華出口尖端晶片
2022年10月7日，美國商務部工業和安全局（Bureau of Industry and Security， 「BIS」）公佈《出口管制條例》（EAR），一年後再度收緊，尤其針對向中國出口高性能晶片和半導體制造相關事宜。重點管控的目標是被用於數據中心的尖端晶片以及用於訓練AI的大模型晶片。美國商務部將逐案調查酌情發放出口許可證。這一背景下，2023年10月美國禁止了英偉達（Nvidia）向中國輸出先進晶片。
要求盟國配合限制出口晶片製造設備
2022年10月美國宣佈對晶片製造設備的對華出口實施新的限制。此後荷蘭的阿斯麥（ASML）和日本的東京電子（Tokyo Electron）跟進宣佈配合美國的限制政策。這些國家如果不嚴格控制對華出口，華府會動用《外國直接產品規則（FDPR）》全面阻止相關產品的銷售。此前的2022年8月，所有美國設備製造商都收到了商務部的信函，通知他們不要向中國供應用於14納米或以下晶片製造的設備。
鋼鋁關稅25%
2024年5月14日，拜登總統宣佈，對戰略性行業加徵關稅，這些行業包括鋼鐵和鋁。華府啟動《貿易法》第301條款，從2024年開始對鋼鐵和鋁產品的關稅從目前的0% - 7.5%提高至25%。
半導體關稅50%、電動車100%
白宮劃定的戰略性行業也包括半導體、電動車以及太陽能產品。半導體產品的關稅將於2025年從25%提高至50%。電動汽車的關稅將於2024年從25%提高至100%。鋰電池以及電池零件的關稅從2024年其從7.5%提高至25%。太陽能電池板的關稅將在2024年從25%提高到50%。
起重機、醫用口罩手套加徵至25%關稅
此外，港口起重機的關稅從今年起從0%提高至25%；注射器和針頭的關稅將從0%提高至50%。一些醫療用品如呼吸器和口罩，其關稅將從0%-7.5%提高至25%。橡膠醫用和外科手套的關稅將在2026年從7.5%提高至25%。
哪些法案還在路上？
美國國會夏季休假結束後，眾議院將率先討論並通過一系列涉華法案，其中包括降低對中國生物技術的依賴、禁止中國電動汽車和無人機、限制中國公民購買農田以及恢復一個旨在消除剽竊美國智慧財產權的項目。美國民主共和兩黨在「不能輸給對手中國」的問題上保持高度一致。眾議院投票過後，還要按程序再經參議院表決通過。