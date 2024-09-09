2022年10月美國宣佈對晶片製造設備的對華出口實施新的限制。此後荷蘭的阿斯麥（ASML）和日本的東京電子（Tokyo Electron）跟進宣佈配合美國的限制政策。這些國家如果不嚴格控制對華出口，華府會動用《外國直接產品規則（FDPR）》全面阻止相關產品的銷售。此前的2022年8月，所有美國設備製造商都收到了商務部的信函，通知他們不要向中國供應用於14納米或以下晶片製造的設備。