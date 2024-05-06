不敵競爭 歐洲汽車零件供應商面臨窮途末路

面對內燃機停產和中國競爭加劇的雙重衝擊，歐洲汽車零件供應商紛紛宣佈減產計劃，裁員人數不斷攀升，給即將舉行的歐盟大選蒙上了一層陰影。

（德國之聲中文網）艾姆魯拉‧卡拉卡（Emrullah Karaca）在過去的20年裡一直從事制動器的製造工作，但現在他正在學習改行組裝熱泵，因為他所在的德國北部吉夫霍恩鎮（Gifhorn）的大陸集團（Continental）工廠即將關閉。

據大陸集團稱，為了保持成本的「競爭力」，位於吉夫霍恩鎮的汽車零件生產將於2027年結束，轉移到克羅埃西亞、捷克共和国和威爾斯。大陸集團將在全球範圍內裁減约7000個工作崗位。

對於49歲的卡拉卡來說，搬遷意味著重新開始職業生涯。他是德國的支柱產業之一、汽車行業供應商中越來越多受到裁員海嘯打擊的工人之一。

面對內燃機停產和中國競爭加劇的雙重衝擊，博世、采埃孚（ZF）和韋巴斯托（Webasto）等歐洲供應商都宣佈了減產計劃，裁員人數不斷攀升，給即將舉行的歐洲議會大選蒙上了一層陰影。

布魯塞爾已承諾採取更多措施來促進歐盟汽車業的發展，並應對來自亞洲競爭對手廉價推銷的不公平競爭。

但歐盟計劃從2035年起禁止銷售新的化石燃料汽車，這意味著一些工作崗位將不可避免地變得多餘。

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從100人減到10人

位於吉夫霍恩的大陸集團工廠即將關閉，這促使卡拉卡和在那裡工作的其他800名員工開始在新的領域接受再培訓。

當地的一家供熱系統公司Stiebel Eltron提議接管該工廠，並保留部分員工，以備將來生產之需。

卡拉卡說：「剎車或熱泵，對我來說都是一樣的。」

長期以來，生產排氣管、大燈、變速箱或制動器一直是穩定的工作，僅德國的供應商就僱用了約27萬人。

但是，他們所擅長的技術已經過時，而電動汽車的製造過程是一項勞動密集程度較低的工作。

路德維希港大學商學教授倫普（Jutta Rump）說：「如果今天生產普通發動機需要100人，那麼生產電動機只需要10人。」

在吉夫霍恩，Stiebel Eltron公司為大陸集團約300名員工提供了進一步就業的機會。另外100名員工可能在附近為鐵路公司供貨的西門子工廠找到工作。

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並非所有行業都缺人

剩下的工作崗位面臨著來自中國競爭對手的越來越大的壓力，這些競爭對手正在爭奪越來越大的市場份額。

據咨詢公司羅蘭貝格稱，中國電池製造商寧德時代已在短時間內成長為全球第三大汽車配件供應商。目前該行業的領頭羊仍是德國博世。

根據德國汽車製造商協會（VDA）的一項研究，在德國，該行業三分之一的公司計劃在未來幾年將部分生產轉移到國外以降低成本。

位於德國西部薩爾路易斯的福特汽車工廠已經裁掉3400名工人。工廠關閉後，當地的供應商網路也將隨之失業。這些供應商的工人在3月份舉行了為期6天的罷工，以爭取更好的裁員條件。

其中，受僱於福特供應商李爾公司的33歲的托內特（Luca Thonet）說，他希望留在這個靠近法國邊境的地區。

他對法新社說：「但該地區幾乎已經沒有產業了，其他工廠的情況也不是很好。」

托內特以德國第二大汽車零件供應商采埃孚為例，該公司已宣佈關閉其國內市場的兩個工廠。

采埃孚勞資委員會擔心，約有12000個工作崗位可能被裁減，其中有一些就在薩爾路易斯地區。

德國可能正面臨工人短缺問題，但並非所有行業都受到同樣的影響。

在訊息技術、產品開發或銷售領域的確「缺乏合格的人才」。 倫普教授表示，」生產部門並非如此。」

（法新社）

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