不到一分鐘將對手打退賽 女拳擊選手陷性別爭議

巴黎奧運舉行的一場女子拳擊比賽中，開賽不到一分鐘義大利選手就宣佈棄賽，而她的對手來自阿爾及利亞的哈利夫雖然勝出，直接晉級八強。但曾有性別鑑定檢測不過關經歷的她是否具有參賽資格引發爭議。同樣陷入性別質疑的奧運選手還有台灣拳擊女將林郁婷。

（德國之聲中文網）在本周四（8月1日）巴黎奧運會舉行的女子66公斤16強對決中，義大利的卡裡尼（Angela Carini）在比賽進行到第46秒時宣佈棄賽，而她的對手，來自阿爾及利亞的哈利夫（Imane Khelif）晉級八強。比賽開始30秒後，卡裡尼走向教練調整頭盔，但在短暫回到比賽後她宣佈退賽，並拒絕與哈利夫握手，宣佈退賽後她跪地痛哭。

比賽開始後，哈利夫擊中卡裡尼頭部兩拳。賽後一位義大利教練表示，卡裡尼的鼻子受了重傷。

引發爭議

去年，哈利夫在由國際拳擊協會（IBA）在新德里舉辦的世界女子拳擊錦標賽上被取消資格。德新社和美聯社報導，這是因為測試發現她睪丸激素水準過高，沒有通過性別檢測。同樣被取消資格的還有台灣57公斤級選手林郁婷。這位拳擊女將當年的銅牌也因此被取消。

林郁婷也將出賽巴黎奧運。根據台灣中央社報導，沒出賽之前，圍繞著林郁婷已出現性別爭議。知名作家，《哈利波特》作者JK羅琳也提出質疑。她在社媒上轉發了一篇英國《衛報》的相關文章並寫道：「怎樣才能結束這種瘋狂現象？等到女拳手留下抱憾終生的傷害？還是等到有女拳手喪命？」

參加巴黎奧運的澳洲75公斤級選手帕克（Caitlin Parker）說，她不會與這兩人交手："允許這種情況我是不同意的，尤其是在格鬥運動中，因為這樣做可能會非常危險。

國際奧委會發聲

本周早些時候，國際奧委會（IOC）表示認為，所有參加女子拳擊比賽的選手都遵守了比賽的資格規定。國際奧委會發言人亞當斯（Mark Adams）表示：「她們的護照上顯示她們是女性，事實就是如此。」

哈利夫參加了上屆東京奧運會女子拳擊比賽，並獲得了第五名。林玉婷也參加了東京奧運。

這並非是首次有奧運選手陷入性別爭議。南非運動員、兩屆奧運會冠軍塞門婭在2012 年和 2016 年獲得奧運會女子 800 米比賽中獲得金牌。她體內的睾酮水準異常高，自 2019 年起，世界田徑協會要求她服用抑制睾酮的藥物才能參加 800 米比賽。由於她拒絕服用這些藥物，在過去五年中，她再沒有參加過 800 米比賽。

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