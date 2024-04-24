You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
上海
位於中國東部的沿海特大城市。中國的經濟中心。
跳轉至下一欄 即時新聞
即時新聞
2024年4月24日
2024年4月24日
布林肯飛抵上海 開始三天訪華行程
2024年4月15日
2024年4月15日
媒體：特斯拉將全球裁員逾10%
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
中企紛紛設立人民武裝部為哪般？
中企紛紛設立人民武裝部為哪般？
人民武裝部，簡稱人武部，是毛時代的產物，但隨著中國的「改革開放」進程而逐漸淡出外界視線。去年以來，卻有越來越多的國企成立人武部，甚至開始有私企加入這一行列，引起多方關注。
政治
2024年2月23日
2024年2月23日
中國證監會聲明「穩信心」 國家隊出面救市？
中國證監會聲明「穩信心」 國家隊出面救市？
中國股市持續下跌，股民哀鴻遍野。中國證監會週日表示將「認真傾聽投資人聲音」、「堅決防範市場異常波動」；不過專家認為證監會仍缺乏具體的政策措施，喊話「國家隊」出面救市。
經濟
2024年2月5日
2024年2月5日
上海的玩具醫生
上海的玩具醫生
老張是一名生活在上海的「玩具醫生」。過去16年裡，他共約修理了1200只玩具。他知道，有些玩具曾是孩子唯一的玩伴，讓它們恢復原貌非常重要。
社會
2024年1月26日
2024年1月26日
03:26 分鐘
滬指跌至五年新低 網民喊胡錫進「該加倉了」
滬指跌至五年新低 網民喊胡錫進「該加倉了」
中國股市周四延續跌勢，跌至5年來最低水準。曾稱「跌破2800肯定敢加倉」的中國知名媒體人胡錫進的炒股動向再度受到網民關注，喊話胡錫進「你不加倉對不起全國股民」。
經濟
2024年1月18日
2024年1月18日
上海媒體呼籲放權 財新連載胡舒立文章
上海媒體呼籲放權 財新連載胡舒立文章
在《財新》創辦人胡舒立的近況引發外界關注之時，上海官方媒體表態支持民營經濟，並提及改革開放和建立法治，此舉被外界視為替《財新》先前遭到刪除、提及改革開放的文章發聲。究竟此事的進展如何？
政治
2024年1月8日
2024年1月8日
中國多地霧濛濛：安徽發紅色預警 能見度低於50米
中國多地霧濛濛：安徽發紅色預警 能見度低於50米
中國多個省份出現大霧天氣，受霧、霾天氣混合的不利影響能見度極低，江蘇和安徽部分地區能見度甚至低於50米，導致高速公路關閉，航班延誤。安徽發出「紅色預警」。到本周四，中國官方已連續9天發布大霧預警。
自然與環境
2024年1月4日
2024年1月4日
顯示更多
廣告
跳轉至下一欄 焦點話題
焦點話題
專訪：施行國安法後 香港無異於京滬
香港政府公佈了香港國安法第43條實施細則。專家們認為該細則進一步擴大了港警權力。香港公民黨主席、資深大律師梁家傑在接受德國之聲專訪時表示，國安法實施後，香港和上海、北京沒有區別。
政治
2020年7月8日
2020年7月8日