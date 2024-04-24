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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

上海

位於中國東部的沿海特大城市。中國的經濟中心。

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即時新聞

2024年4月24日

布林肯飛抵上海 開始三天訪華行程

2024年4月15日

媒體：特斯拉將全球裁員逾10%

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深度報導

人民戰爭、軍民融合是毛時期的重要口號

中企紛紛設立人民武裝部為哪般？

中企紛紛設立人民武裝部為哪般？

人民武裝部，簡稱人武部，是毛時代的產物，但隨著中國的「改革開放」進程而逐漸淡出外界視線。去年以來，卻有越來越多的國企成立人武部，甚至開始有私企加入這一行列，引起多方關注。
政治2024年2月23日
中國股市暴跌之際，許多人主張「國家隊」應加強救市的力道。（資料照）

中國證監會聲明「穩信心」 國家隊出面救市？

中國證監會聲明「穩信心」 國家隊出面救市？

中國股市持續下跌，股民哀鴻遍野。中國證監會週日表示將「認真傾聽投資人聲音」、「堅決防範市場異常波動」；不過專家認為證監會仍缺乏具體的政策措施，喊話「國家隊」出面救市。
經濟2024年2月5日
external

上海的玩具醫生

上海的玩具醫生

老張是一名生活在上海的「玩具醫生」。過去16年裡，他共約修理了1200只玩具。他知道，有些玩具曾是孩子唯一的玩伴，讓它們恢復原貌非常重要。
社會2024年1月26日03:26 分鐘
中國股市1月18日延續跌勢，跌至5年來最低水準

滬指跌至五年新低 網民喊胡錫進「該加倉了」

滬指跌至五年新低 網民喊胡錫進「該加倉了」

中國股市周四延續跌勢，跌至5年來最低水準。曾稱「跌破2800肯定敢加倉」的中國知名媒體人胡錫進的炒股動向再度受到網民關注，喊話胡錫進「你不加倉對不起全國股民」。
經濟2024年1月18日
上海《第一財經日報》發表社論提及改革開放45年，被視為是支持改革和聲援財新。圖為2005年廣西南寧將毛澤東、鄧小平和江澤民並列的海報（資料照）。

上海媒體呼籲放權 財新連載胡舒立文章

上海媒體呼籲放權 財新連載胡舒立文章

在《財新》創辦人胡舒立的近況引發外界關注之時，上海官方媒體表態支持民營經濟，並提及改革開放和建立法治，此舉被外界視為替《財新》先前遭到刪除、提及改革開放的文章發聲。究竟此事的進展如何？
政治2024年1月8日
貴州畢節大霧天氣資料圖片（攝於2021年末）

中國多地霧濛濛：安徽發紅色預警 能見度低於50米

中國多地霧濛濛：安徽發紅色預警 能見度低於50米

中國多個省份出現大霧天氣，受霧、霾天氣混合的不利影響能見度極低，江蘇和安徽部分地區能見度甚至低於50米，導致高速公路關閉，航班延誤。安徽發出「紅色預警」。到本周四，中國官方已連續9天發布大霧預警。
自然與環境2024年1月4日
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焦點話題

Hongkong Alan Leong

專訪：施行國安法後 香港無異於京滬

香港政府公佈了香港國安法第43條實施細則。專家們認為該細則進一步擴大了港警權力。香港公民黨主席、資深大律師梁家傑在接受德國之聲專訪時表示，國安法實施後，香港和上海、北京沒有區別。
政治2020年7月8日