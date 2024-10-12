上千台灣信徒赴福建參與海祭媽祖祈福大典

（德國之聲中文網）本周，超過一千名台灣信徒前往中國東南部福建省參加一個宗教節日，這是兩岸文化交流中一個罕見的例子，但有可能被政治緊張局勢的陰影籠罩。

湄洲島是一個漁村，被認為是媽祖信俗的中心場所。媽祖是一位民間神靈，受到台灣和中國南部沿海地區數百萬人的祭拜。本周這一活動被稱為"紀念媽祖羽化升天1037周年大會暨海祭媽祖祈福大典"，中新社報導活動現場稱，"鼓樂齊鳴，擂鼓三通，禮炮紛響，海螺長鳴……海祭媽祖祈福大典現場，主祭人、陪祭人循古禮祭祀媽祖，祈願國泰民安、天下平安"。

據中國官媒報導，本次祈福大典共有來自台灣的120多家媽祖文化機構、1000多位台灣人士參與。

海峽兩岸的媽祖廟有著密切的文化聯繫。但台灣官員認為，中共一直在試圖通過資助台灣信徒前往大陸以及進行宗教交流來施加影響。

當地人身著色彩鮮豔的祭奠服飾，在鼓樂和煙花的伴奏下，在島上的廟宇周圍抬著媽祖塑像遊行。人們相信這位女神會保佑出海人員和漁民的平安。

女神駕到！台灣農曆三月瘋媽祖 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"海峽兩岸融合發展的示範區"

台灣總統賴清德周四（10月10日）發表首場國慶演說，重申中國無權代表台灣。中國外交部發言人毛寧表示，賴清德的講話蓄意割裂兩岸歷史聯結，變換花樣販賣台獨謬論，再次暴露其台獨立場和為謀取政治私利不惜推高台海緊張局勢的險惡用心。此前，台灣國安人士稱，"不論賴清德在10月10日說了什麼"，中方都有可能在台灣週邊舉行另一場"聯合利劍"軍演。台灣方面認為，北京有可能把演習歸咎於賴清德的演說內容"挑釁"。

中國聲稱民主治理的台灣是其領土的一部分，但賴清德和他領導的台灣政府拒絕接受這一觀點。中國宣稱主張"和平統一"，同時反復強調不承諾放棄武力吞併台灣。

中國商務部新聞發言人本周六（10月12日）表示，正依據對台貿易壁壘調查結論，研究針對台灣採取進一步貿易限制措施。

媽祖羽化升天紀念活動主辦單位稱這是促進兩岸團結的機會。活動現場的橫幅上寫著"讓和平傳遍海峽兩岸"。當地一名官員發表講話，稱讚湄洲是"海峽兩岸融合發展的示範區"。

上個月，中國恢復福建居民赴金門旅遊的許可。 資料圖片 圖片來源： Greg Baker/AFP/Getty Images

"我們更關心的是個體聯繫和文化交流"

中國以兩岸緊張局勢為由，在 2019 年暫停了大部分赴台旅遊。上個月，中國恢復福建居民赴金門旅遊的許可。

兩岸旅遊業尚未恢復到疫情前的水準。台灣曾多次警告其公民注意前往中國大陸的潛在危險。

今年6月，台灣政府提高了前往中國及香港澳門旅遊的警告級別，提醒台灣公民絕非必要，不要前往中國。此前北京威脅要懲治"台獨頑固分子"，被定罪分裂國家者最高處以死刑。

"現在兩岸關係相當緊張，但我希望大家可以和平相處，增加彼此的訪問，以防止誤解，"來自台灣西南部嘉義市的退休人士陳炳村（Chen Ping-tsun，音譯）說。

"我們只是普通人。坦白地說，當他們玩政治時，那是權力之間的鬥爭。"來自台灣西部雲林縣北港鎮的兼職大學講師白麗塔（Rita Bai，音譯）說，"但我們更關心的是個體聯繫和文化交流。"

（路透社等）

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