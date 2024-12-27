三個三峽：中國批准雅魯藏布江特大水電工程

中國政府批准在西藏雅魯藏布江下游建設全球最大的水電項目。該工程發電能力預計是三峽大壩的三倍，同時也引發了印度和孟加拉國等下游國家的擔憂。

（德國之聲中文網）中國政府近日批准了雅魯藏布江下游特大水電項目的建設計劃。根據官方媒體新華社的報導，該項目每年預計發電3000億千瓦時，是目前世界最大水電工程三峽大壩設計容量的三倍。

潛力與挑戰

雅魯藏布江在流經西藏高原時形成了全球最深的峽谷。根據《華盛頓郵報》的報導，該峽谷垂直落差接近1.8萬英呎（約5486米），為水電開發提供了巨大潛力。工程的總投資可能超過1兆元人民幣（約合1370億美元），遠超三峽大壩的2542億元人民幣建設成本。

《華盛頓郵報》報導稱，北京長期以來將雅魯藏布江湍急的水流視為尚未開發的重要可再生能源來源。雅魯藏布江特大水電工程被納入中國共產黨2021年發布的最新五年經濟發展計劃，成為中國綠色能源發展的重要一環。

官方表示，該項目將助力中國實現碳中和目標，並推動工程相關產業發展，同時為西藏地區創造大量就業機會。新華社報導稱，該項目將為西藏各民族帶來「獲得感、幸福感和安全感」。

然而，有關該工程可能涉及的移民人數及對脆弱生態系統的具體影響，目前尚無詳細披露。

雅魯藏布江特大水電工程總投資可能超過1兆元人民幣（約合1370億美元），遠超三峽大壩（圖）的2542億元人民幣建設成本 圖片來源： CC/kthypryn

下游國家的關注

雅魯藏布江流出西藏後成為印度和孟加拉國的重要河流，分別稱為布拉馬普特拉河和賈木納河。在印度，雅魯藏布江流經阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh），而中國聲稱該地區是其領土的一部分。

根據路透社的報導，印度認為該項目可能改變河流流量和路徑，從而影響農業、漁業及數百萬人的生活。2020年，中國外交部曾表示，中國有「合法權利」開發雅魯藏布江水資源，並承諾充分考慮下游國家的利益和影響。

環境與地質爭議

雅魯藏布江流域也是地球上生態最為脆弱的地區之一。人權組織和生態保護機構警告稱，大規模水電開發可能導致土地侵蝕、生物多樣性減少，並迫使當地社區遷移。

雅魯藏布江的下游是印度的布拉馬普特拉河 圖片來源： Biju Boro/AFP/Getty Images

中國研究人員也對在雅魯藏布江陡峭而狹窄的峽谷中進行大規模開挖和建設表示擔憂，認為這可能增加地震高發區的滑坡和土石流频率。《華盛頓郵報》在相關報導中指出：四川省地質局的一位高級工程師在2022年曾發出警告稱，即使大壩本身能夠抵禦地震衝擊，但「地震引發的滑坡和土石流往往无法控制，也將對項目構成巨大威脅」。

儘管面臨這些問題，中國政府仍視其為全球綠色能源轉型的重要一步。官媒「新華社」報導稱： 雅魯藏布江下游水電工程是堅持生態優先的安全工程。通過大量地質勘探和技術積累，「已為科學、安全、高品質」開發工程奠定了「堅實基礎」。《南華早報》在相關報中指出，該工程預計投資規模將創下全球基建項目新高的同時，將面臨「前所未有的工程技術挑戰」。

（路透社、新華社、《南華早報》、《華盛頓郵報》）

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