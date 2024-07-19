三中全會新聞發布會：中國官員承認「經濟恢復還不夠強勁」

鑑於當前中國經濟的低迷態勢，周四在北京結束的中共中央二十屆三中全會尤為引起各方關注。分析人士對全會沒有「新意」而感到失望的同時，北京官員也並不諱言推進改革「每前進一步都不容易」。

（德國之聲中文網）三中全會結束後舉行的中共中央新聞發布會上，負責財政和經濟政策規劃的中央財辦副主任韓文秀強調，中國經濟總體向好，符合預期，「但同時也面臨一些困難挑戰，主要是有效需求不足，一些企業經營困難，一些地方財政困難，表明我國經濟恢復還不夠強勁，不同地區、行業、企業之間存在分化現象。 」

韓文秀在談到當前地方財政困境時表示：「要增加地方自主財力，拓展地方稅源，提升市縣財力同事權相匹配程度，適當加強中央事權，提高中央財政支出比例，不得違規要求地方安排配套資金。」

「總體向好 但面臨挑戰」

根據中國官方提供的數據，中國地方政府面臨著5.6兆的債務負擔，遲遲得不到緩解的地方債務問題引起了人們對中國經濟穩定性的廣泛擔憂。韓文秀的上述表態，顯然是為了緩解人們的擔憂，但他並沒有說明政府將會為改善中央和地方政府的財稅關係，採取哪些具體措施。

今年四月，惠譽（Fitch)下調了中國的主權信用評級展望，理由是政府債務急劇增高，預計今年將達到國民生產總值的61.3%。過去多年以來，房地產市場一直是中國經濟快速增長的主要動力，但目前幾家房地產龍頭企業都已陷入嚴重的債務危機而難以自拔。

中國幾家房地產龍頭企業都已陷入嚴重的債務危機而難以自拔。圖為江蘇淮安的一個在建房產項目。 圖片來源： CFOTO/picture alliance

本周初，中國官方公佈的經濟數據顯示，第二季度中國經濟實現了4.7%的增長，這也是2023年解除「清零政策」以來，最低的經濟增幅。此前中國政府給出的今年經濟增長目標為5%，遠低於過去數十年來中國兩位數的經濟增長速度。

「複雜的挑戰和矛盾」

為期四天的閉門會議後發表的公告中，以習近平為首的中國領導層給出了一系列今後的發展目標，從促進工業現代化，到擴大內需，從刺激經濟增長，到遏制債務風險。但公報中並沒有給出實現上述目標的具體措施。

周五舉行的新聞發布會上，中共官員也坦承中國未來發展面臨「複雜挑戰和矛盾」。中共中央政策研究室副主任唐方裕對媒體表示：「改革越是向縱深推進，觸及的利益矛盾越是複雜尖銳，硬骨頭越難啃，每前進一步都不容易。」

作為世界第二大經濟體，中國目前面臨著一系列亟待解決的問題：房地產危機，內需低迷，人口老齡化以及青年人就業難等等。而在地緣政治領域，中國同西方國家的矛盾也在日益凸顯。

接受路透社採訪的分析師普遍對此次三中全會的結果感到失望，因為三中全會公報透露的訊息顯示，中共將會繼續延續現有政策。法國Natix銀行亞太區首席經濟學家埃雷羅（Alicia Garcia）表示：「太陽底下沒有新鮮事，一如既往的產業政策，一切都照舊。沒有提出新的發展方向，沒有提出以消費促增長，也沒有強調市場的力量。毫無新意，真的令人失望。」



（德新社，法新社，路透社）

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