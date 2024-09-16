七個問題瞭解德國擴大邊境檢查

自本周一起，德國在所有陸地邊境實施檢查，初步實施六個月。德國政府給出的理由是移民和安全狀況。對申根區而言，內部邊境檢查僅允許作為「最後手段」實施。

（德國之聲中文網）申根區是什麼？包括那些國家？

申根區被視為歐洲最重要的成就之一：成員國開放彼此之間的內部邊界，無須檢查證件就可實現人員和貨物的自由流動。最初的協議簽署於1985年，也就是近40年前，當時的成員國有德國、法國以及比利時、荷蘭、盧森堡。簽署地點位於盧森堡邊境小鎮申根。

如今，申根區已有29個成員國。其中包括25個歐盟成員國，以及冰島、列支敦士登、挪威和瑞士。

申根區內何種情況下允許邊境檢查？

根據申根規定，在「非同尋常的情況下」，成員國可以實施邊境檢查，不過僅可「暫時」作為「最後手段」實施。為限制非法移民、防範極端伊斯蘭恐怖主義、應對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭帶來的威脅等，例外的情況也變得常見。自2006年以來，申根成員國已在440個案例中限制了邊境自由。歐委會可向成員國發出警告，但並無否決權。

目前哪些申根國家實施邊境檢查？自周一起有何變化？

當前，有八個申根成員國在布魯塞爾登記實施邊境檢查，包括德國、奧地利、義大利、法國、丹麥、瑞典等。奧地利給出的理由是關於「非法移民」，義大利則是關於「恐怖主義活動的風險」。

2015年，德國曾因當時的移民問題引入與奧地利邊界的檢查。自2023年10月起，德國也在與波蘭、捷克、瑞士邊界實施檢查，奧運會之際則在與法國的邊界實施檢查。

自周一（9月16日）起，德國則在所有陸地邊界實施檢查，即也包括與比利時、丹麥、盧森堡和荷蘭的邊界。

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德國擴大邊境檢查的理由是什麼？

德國內政部長費澤爾（社民黨）在致函歐委會時指出移民與安全狀況。她寫道，聯邦以及各州接收及供給難民的資源已「幾乎耗盡」。除「極端伊斯蘭恐怖主義的危險」之外，「新近發生的由難民實施的持刀行兇等暴力犯罪事件導致民眾的安全感以及內部的和平受到嚴重損害」。

邊境檢查可實現什麼目的？

邊境檢查可以實現所謂「逐回」（Zurückweisung）。這比將已經非法入境德國的相關人員驅逐出境，複雜程度要小一點。據德國內政部訊息，自2023年10月以來，在德國邊境已實施了30000多起「逐回」。目前被逐回的人員是不尋求避難的非法移民以及已被列入禁止入境名單的人員。

此外，內政部一名發言人表示，在迄今的邊境檢查措施下，與前一年相比，避難申請數量下降了五分之一，自2023年10月至2024年7月在與波蘭、捷克、奧地利和瑞士邊境還抓獲了1300餘名蛇頭。不過，在邊境被逐回的人員有多少之後仍得以進入德國，並不清楚。

與此同時，德國警察工會估計，鑑於德國的邊境長達近3900公里，「無縫檢查」是不可能的，而只能是抽樣檢查。

歐盟其它成員國反應如何？

奧地利、波蘭等鄰國對於德國擴大邊境檢查的措施表示存有顧慮。不過，德國總理肖爾茨（社民黨）表示，他已經開始與鄰國領導人進行十分詳細地商談，同時也與歐委會主席對話。「眾所周知，我們是在歐盟法律框架內行動，但會最大限度地使用我們的可能性」，肖爾茨說道。各方都理解，前往德國的人數太高，因此德國政府希望通過良好的管理來掌控非法移民問題，這是可以理解的。」這也包括邊境檢查措施。

波蘭總理圖斯克表示，將與德國的其它鄰國舉行「緊急磋商」。他說，要打擊非法移民，不應在歐盟內部邊界實施檢查，而是應加強保護歐盟外部邊界。

歐盟5月達成一項共同的難民法改革，其中包括加強歐盟外部邊界保護。然而，該法將於2026年中才生效。德國內政部長費澤爾今年初就已表態稱，在該法生效前，她計劃繼續實施目前的邊境檢查措施。

匈牙利總統歐爾班則做出完全不同的反應：他在X平台向德國總理肖爾茨寫道：「歡迎加入俱樂部！」至於歐爾班的「俱樂部」所指為何，他沒有詳述。歐爾班是歐盟內唯一的國家保守主義政府領導人，反對移民並多次在移民方面違反歐盟的法律。

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德國的邊境檢查將實施多久？

新的邊境檢查暫定六個月，到2025年3月15日截止。在有緣由的情況下，可延長到最多兩年。而5月改革後的申根規定之下，在嚴重的例外情況下，鑑於持續的威脅，可再延長一年，也就是一共最多三年。不過，現實情況下，一些國家在暫時中止後，可重新登記，實施新的邊境檢查。

（法新社、德新社、德國電視一台）

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