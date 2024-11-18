一週兩起無差別殺人案件 中國怎麼了？

繼上週珠海汽車撞人致35死後，江蘇一所職業學校16日傳出校園持刀殺人，造成8死17傷。兇嫌犯案動機引發中國職校學生實習「潛規則」討論；而這也是中國一週內發生的第二起致命攻擊事件。

（德國之聲中文網）上週六（11月16日），一名自江蘇省宜興區無錫工藝職業技術學院畢業的21歲徐姓男子晚間於校園內行兇，用刀刺死8人，另致17人受傷。

宜興警方發佈消息稱，徐姓男子是因為「考試不合格未能獲得畢業證書」，加上對實習期間的報酬不滿，才會返校行兇洩憤。警方稱，兇手犯案後已經落網，對於犯罪行為供認不諱，目前已被拘留。

港媒《香港01》發佈多段疑似犯案現場影片，畫面中可看到有多名被砍傷的學生倒臥在地上，一旁有人員大喊「有沒有人會急救」。另外有一段畫面顯示兇嫌被多人包圍壓制逮捕。

中國社群平台微博也流傳一段疑似為徐姓兇嫌留下的文字，內容指控實習工廠惡意拖欠薪資、壓榨、剝削工人，並稱校方惡意扣留其畢業證書，自認遭到各方欺負。

週一（18日）上午，該文章截圖在微博上已無法查看，但仍引起不少中國網友討論。

有人評論，「一張畢業證，8死17傷」、「真相被掩蓋的嚴嚴實實的，屬實老實人被欺負到家了」，也有人指出，中國職校學生在實習期間被當成「包身工」已經是所有職校的潛規則，呼籲官方應以這起事件為契機採取行動，而非任由不合理現象繼續。

經濟問題致民間「戾氣升溫」

上週一（11日）晚間，珠海市曾發生無差別衝撞事件，一名62歲的樊姓男子因對離婚後的財產分割結果不滿，駕駛小型越野車闖入珠海市體育中心，衝撞正在體育中心內部道路運動的市民，致35人經搶救無效死亡、43人受傷住院治療。

樊姓男子已遭珠海市人民檢察院以涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」為由，批准逮捕。

在此之前，9月曾有一名37歲男子在上海市一家超市內，無差別持刀襲擊超市內顧客，造成3人死亡，15人受傷。10月，一名50歲男子在北京一所小學外持刀傷人，導致5人受傷，其中包括3名未成年人。

一連串的「惡性事件」引起中國網路輿論熱議，討論內容涉及中國社會的心理健康。有人觀察，這跟經濟放緩帶來更大社會壓力有關，很多年經人的感受是，相較於受益於中國快速發展的前幾代人，自己的處境更糟糕。

復旦大學教授曲衛國指出，近期中國的「肆意報復社會」案件都有一些共同特點，除了心理健康問題外，兇嫌認為自己處於社會弱勢，受到不公平對待，感覺自己沒有其他選擇。

曲衛國在微博上發文稱：「建立社會安全網和心理疏導機制固然重要，但為了最大限度地減少此類事件的發生，最有效的辦法是開通公共管道，對權力的使用進行監督和揭露。」該篇文章在週日下午被審查刪除。

珠海汽車衝撞事件之後，中國國家主席習近平稱此事「性質極其惡劣」，要求依法嚴懲凶手。 圖片來源： Fernando Vergara/AP Photo/picture alliance

無錫工藝職業技術學院網站稱，該校提供的課程旨在幫助學生為電線電纜製造、室內設計、行銷等領域的工作進行培訓。

近年中國大學畢業的青年失業率居高不下，職校原意在於引導更多年輕人針對特定工作進行培訓。但過去一年以來，中國網路平台上仍不乏中國青年對就業、收入前景不佳的討論，今年7月還出現流行語「歷史的垃圾時間」，暗示中國社會發展已不可逆轉地惡化，執政者無論做什麼都無法挽救。

過去幾週以來，中國官方推出了一系列刺激措施以重振經濟。上週在珠海發生的汽車攻擊事件後，中國國家主席習近平還稱此事「性質極其惡劣」，要求當地警方透過識別有可能發生攻擊風險的人來「加強風險控制」。

（路透社、香港01等）

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