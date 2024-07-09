一舉多得！比亞迪在土耳其設廠

中國電動汽車巨頭比亞迪將在土耳其投資10億美元，建設一家年產能為15萬輛電動車的工廠。除了有助於規避歐盟對其加徵的臨時關稅，此舉還會為比亞迪帶來哪些好處？

（德國之聲中文網）在土耳其總統艾爾多安的見證下，比亞迪首席執行官王傳福周一（7月8日）與土耳其工業和技術部長卡奇爾（Mehmet Fatih Kacir）在伊斯坦堡举行了簽約儀式。

根據土耳其工業和技術部的消息，比亞迪將在土耳其建立一個年產能達15萬輛汽車的生產設施，並設立一個研發中心。該工廠預計將於2026年底投產，可提供5000個就業崗位。

規避歐盟關稅

該消息發布的幾天前，歐盟開始對中國製造的電動汽車實施最高達37.6%的臨時關稅。根據歐盟的規定，具體關稅根據不同製造商的情況徵收，其中比亞迪將面臨17.4%的關稅。歐盟希望由此應對中國政府對電動車製造商的大規模補貼，確保公平競爭環境。

土耳其雖不是歐盟成員國，但根據其與歐盟於1995年建立的關稅同盟關係，土耳其製造的汽車享有進入歐盟市場的優惠待遇。法新社指出，比亞迪在土耳其設廠，將有助於比亞迪規避歐盟對其加徵的臨時反補貼關稅。

地理優勢

此外，伊斯坦堡周邊的馬爾馬拉地區（Marmara region）已成為全球汽車工業的主要中心之一。包括菲亞特和雷諾在內的汽車製造商早在1970年代初就在該地區設廠，隨後福特、豐田和現代等公司也紛紛效仿，利用土耳其位於歐洲、亞洲和中東十字路口的優勢，在當地設廠。

據土耳其親政府的《葉尼薩法克報》（Yeni Safak，又譯《新曙光報》）報導，在位於西部港口城市伊茲密爾（Izmir）以北的馬尼薩市（Manisa），原計劃分配給大眾汽車的土地將轉讓給比亞迪。

土耳其取消額外關稅

土耳其政府上周五宣佈，將取消一個月前宣佈的對來自中國的所有車輛加徵40%關稅的計劃，的是為了促進投資。根據最新規定，在土耳其投資設廠的汽車廠商將享受投資鼓勵政策，無需繳納此前規定的額外關稅。

上周四，艾爾多安與中國國家主席習近平在哈薩克斯坦首都阿斯塔納舉行的上海合作組織（SCO）峰會期間會談後，土耳其政府宣佈了上述決定。

比亞迪的歐洲攻勢 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

國際擴張新舉措

比亞迪在土耳其投資設廠，標誌著其國際擴張的又一重要舉措。繼去年底宣佈在匈牙利創建第一個電動車生產基地之後，比亞迪兩個月前再次宣稱有意在歐洲建立第二家裝配廠。而在土耳其的新工廠將進一步增強其進入歐洲市場的能力。

就在歐盟開始對包括比亞迪在內的中國電動汽車徵收臨時關稅的同一天，比亞迪宣佈在泰國開設的新廠竣工。據比亞迪介紹，該廠年產能為15萬輛，包括車輛和零件生產的四大工藝環節，將創造約1萬個就業崗位。

中國在全球電動車轉型中處於領先地位。根據國際能源署（IEA）的年度《全球電動汽車展望》報告，到2030年，中國道路上行駛的汽車中，幾乎每三輛中就有一輛是電動汽車。

（法新社，彭博社，路透社）

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