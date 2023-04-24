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一級方程式賽車
英文Formula 1 Grand Prix，正式全名為「FIA Formula 1 World Championship」一級方程式賽車世界錦標賽。
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深度報導
AI冒充舒馬赫受訪 雜誌社道歉主編下課
AI冒充舒馬赫受訪 雜誌社道歉主編下課
ChatGPT一類的人工智慧用途果真不限於捉刀和搞笑。一篇貌似對德國前一級方程式賽車手舒馬赫的「專訪」竟然是通過人工智慧生成的。此舉引發公憤，雜誌主編被炒魷魚。
社會
2023年4月24日
2023年4月24日
F1沙烏地站賽場近郊遭轟炸 賽事將照常舉行
F1沙烏地站賽場近郊遭轟炸 賽事將照常舉行
F1沙烏地站賽場附近的一個油庫周五遭遇胡塞叛軍的導彈襲擊。但主辦單位決定如期舉行賽事。參賽車手們直至深夜才被說服繼續比賽。
體育
2022年3月26日
2022年3月26日
有志者事竟成 舒馬赫之子晉升F1賽車手
有志者事竟成 舒馬赫之子晉升F1賽車手
傳奇F1車王舒馬赫之子、現年21歲的米克‧舒馬赫將在下個賽季加盟美國哈斯（Haas）車隊。這樣，他成為一級方程式賽車手的願望終告實現。
體育
2020年12月2日
2020年12月2日
F1世界冠軍漢密爾頓新冠檢測陽性
F1世界冠軍漢密爾頓新冠檢測陽性
一級方程式賽車「七冠王」漢密爾頓新冠檢測呈陽性後，進入隔離。梅賽德斯車隊將派替代人選參加本周末的薩基爾大獎賽。
體育
2020年12月1日
2020年12月1日
製造新式呼吸機 F1賽車廠助力抗疫
製造新式呼吸機 F1賽車廠助力抗疫
英國倫敦大學學院的工程師與倫敦大學醫院 NHS 基金會信託的醫生，以及賓士旗下的 F1 賽車引擎製造商，合作製造無需呼吸器即可將氧氣輸送到肺部的設備。
經濟
2020年4月18日
2020年4月18日
01:19 分鐘
女極限快車手為挑戰紀錄而身亡
女極限快車手為挑戰紀錄而身亡
庫姆斯曾是世界上最出色的賽車女選手。周二，她在衝擊自己保持的世界紀錄時，因車禍身亡。
體育
2019年8月29日
2019年8月29日
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