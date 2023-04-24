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一級方程式賽車

英文Formula 1 Grand Prix，正式全名為「FIA Formula 1 World Championship」一級方程式賽車世界錦標賽。

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深度報導

2013年受傷後，舒馬赫就沒有在媒體上出過鏡

AI冒充舒馬赫受訪 雜誌社道歉主編下課

AI冒充舒馬赫受訪 雜誌社道歉主編下課

ChatGPT一類的人工智慧用途果真不限於捉刀和搞笑。一篇貌似對德國前一級方程式賽車手舒馬赫的「專訪」竟然是通過人工智慧生成的。此舉引發公憤，雜誌主編被炒魷魚。
社會2023年4月24日
Formel 1 Großer Preis von Saudi-Arabien

F1沙烏地站賽場近郊遭轟炸 賽事將照常舉行

F1沙烏地站賽場近郊遭轟炸 賽事將照常舉行

F1沙烏地站賽場附近的一個油庫周五遭遇胡塞叛軍的導彈襲擊。但主辦單位決定如期舉行賽事。參賽車手們直至深夜才被說服繼續比賽。
體育2022年3月26日
Formel 1 | Mick Schumacher

有志者事竟成 舒馬赫之子晉升F1賽車手

有志者事竟成 舒馬赫之子晉升F1賽車手

傳奇F1車王舒馬赫之子、現年21歲的米克‧舒馬赫將在下個賽季加盟美國哈斯（Haas）車隊。這樣，他成為一級方程式賽車手的願望終告實現。
體育2020年12月2日
Formel 1 | Grand Prix Bahrain | Hamilton gewinnt

F1世界冠軍漢密爾頓新冠檢測陽性

F1世界冠軍漢密爾頓新冠檢測陽性

一級方程式賽車「七冠王」漢密爾頓新冠檢測呈陽性後，進入隔離。梅賽德斯車隊將派替代人選參加本周末的薩基爾大獎賽。
體育2020年12月1日
external

製造新式呼吸機 F1賽車廠助力抗疫

製造新式呼吸機 F1賽車廠助力抗疫

英國倫敦大學學院的工程師與倫敦大學醫院 NHS 基金會信託的醫生，以及賓士旗下的 F1 賽車引擎製造商，合作製造無需呼吸器即可將氧氣輸送到肺部的設備。
經濟2020年4月18日01:19 分鐘
USA Jessi Combs stirbt bei Hochgeschwindigkeitsunfall

女極限快車手為挑戰紀錄而身亡

女極限快車手為挑戰紀錄而身亡

庫姆斯曾是世界上最出色的賽車女選手。周二，她在衝擊自己保持的世界紀錄時，因車禍身亡。
體育2019年8月29日
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