Звільнені з Бундесверу гомосексуали отримають грошові компенсації

Уряд Німеччини вирішив офіційно реабілітувати геїв і лесбійок, які раніше зазнали дискримінації в збройних силах країни - Бундесвері, а також виплатити їм символічні компенсації в розмірі 3000 євро кожному. Законопроєкт міністерства оборони ФРН, схвалений на засіданні федерального уряду в середу, 25 листопада, передбачає формальне скасування всіх вироків, винесених військовими трибуналами у справах про гомосексуальні зносини за взаємною згодою.

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Грошову компенсацію отримають не тільки засуджені, а й ті військовослужбовці, яким через сексуальну орієнтацію було відмовлено в просуванні по службі, присвоєнні чергового звання, призначенні на відповідальні або командні пости в армії. Це стосується військовослужбовців як Бундесверу, так і Національної народної армії НДР, розформованої після возз'єднання Німеччини.

Гомосексуальність - не ризик для армії

За оцінкою експертів міноборони ФРН, на реабілітацію і грошову компенсацію можуть розраховувати приблизно тисяча колишніх військовослужбовців, які зазнали в тій чи іншій формі дискримінації за одностатеві сексуальні контакти.

Хоча карати за гомосексуальність за 175-ою статтею Кримінального кодексу Німеччини перестали ще в 1969 році (остаточно її скасували в 1994-му), в Бундесвері до 2000 року залишалися в силі накази, в тому числі розпорядження міністра оборони, що позбавляли геїв і лесбійок перспективи зробити кар'єру в армії.

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"Тоді у військах вважалося, що гомосексуальність створює загрозу дотриманню армійської дисципліни, - заявила на урядовій пресконференції 25 листопада заступниця офіційного представника уряду Німеччини Мартіна Фіц (Martina Fietz). - З сьогоднішньої точки зору такого роду дискримінація суперечить основоположним правам людини".

Дискримінація в Бундесвері зберігалася до 2000 року

На презентації дослідження, що проходила у вересні, "Табу і терпимість - ставлення Бундесверу до гомосексуальності" міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) назвала систематичну дискримінацію геїв - а пізніше, коли на військову службу стали брати жінок, і лесбійок, - "ганебною" і "обурливою".

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Тільки 3 липня 2000 року, долаючи чималий спротив у власному відомстві і армійському командуванні, тодішній міністр оборони Рудольф Шарпінг (Rudolf Scharping) видав указ, що офіційно виключив гомосексуальність з причин, за якими військовослужбовцю могли відмовити у присвоєнні чергового звання, просування по службі або зайнятті керівних посад.

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