 Звільнені з Бундесверу гомосексуали отримають грошові компенсації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2020

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Новини

Звільнені з Бундесверу гомосексуали отримають грошові компенсації

Уряд ФРН схвалив законопроєкт, що передбачає реабілітацію військовослужбовців, які зазнали дискримінації за їхню гомосексуальність. Їм також виплатять компенсації.

Звільнені з Бундесверу гомосексуали отримають грошові компенсації

Звільнені з Бундесверу гомосексуали отримають грошові компенсації

Уряд Німеччини вирішив офіційно реабілітувати геїв і лесбійок, які раніше зазнали дискримінації в збройних силах країни - Бундесвері, а також виплатити їм символічні компенсації в розмірі 3000 євро кожному. Законопроєкт міністерства оборони ФРН, схвалений на засіданні федерального уряду в середу, 25 листопада, передбачає формальне скасування всіх вироків, винесених військовими трибуналами у справах про гомосексуальні зносини за взаємною згодою.

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Грошову компенсацію отримають не тільки засуджені, а й ті військовослужбовці, яким через сексуальну орієнтацію було відмовлено в просуванні по службі, присвоєнні чергового звання, призначенні на відповідальні або командні пости в армії. Це стосується військовослужбовців як Бундесверу, так і Національної народної армії НДР, розформованої після возз'єднання Німеччини.

Гомосексуальність - не ризик для армії

За оцінкою експертів міноборони ФРН, на реабілітацію і грошову компенсацію можуть розраховувати приблизно тисяча колишніх військовослужбовців, які зазнали в тій чи іншій формі дискримінації за одностатеві сексуальні контакти.

Хоча карати за гомосексуальність за 175-ою статтею Кримінального кодексу Німеччини перестали ще в 1969 році (остаточно її скасували в 1994-му), в Бундесвері до 2000 року залишалися в силі накази, в тому числі розпорядження міністра оборони, що позбавляли геїв і лесбійок перспективи зробити кар'єру в армії.

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"Тоді у військах вважалося, що гомосексуальність створює загрозу дотриманню армійської дисципліни, - заявила на урядовій пресконференції 25 листопада заступниця офіційного представника уряду Німеччини Мартіна Фіц (Martina Fietz). - З сьогоднішньої точки зору такого роду дискримінація суперечить основоположним правам людини".

Дискримінація в Бундесвері зберігалася до 2000 року

На презентації дослідження, що проходила у вересні, "Табу і терпимість - ставлення Бундесверу до гомосексуальності" міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) назвала систематичну дискримінацію геїв - а пізніше, коли на військову службу стали брати жінок, і лесбійок, - "ганебною" і "обурливою".

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Тільки 3 липня 2000 року, долаючи чималий спротив у власному відомстві і армійському командуванні, тодішній міністр оборони Рудольф Шарпінг (Rudolf Scharping) видав указ, що офіційно виключив гомосексуальність з причин, за якими військовослужбовцю могли відмовити у присвоєнні чергового звання, просування по службі або зайнятті керівних посад.

Дивитись відео 03:35

Трансгендер-підполковниця в армії ФРН (04.11.2020)

  • Німеччина у НАТО

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Перезавантаження 22 роки тому

    2 квітня 1993 року федеральний уряд схвалює рішення про участь Бундесверу в операції НАТО у Югославії. Це було перше з часів Другої світової війни бойове завдання німецьких солдатів за кордоном.

  • Адріатичне море

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Суперечлива участь в операціях у колишній Югославії

    Бундесвер бере участь у забезпеченні ембарго на постачання зброї до колишньої Югославії в Адріатичному морі, а також безпольотної зони над Боснією. Виконання німецькими солдатами завдань за межами території країн-членів НАТО спричинило внутрішньополітичної дискусії. Соціал-демократи й ліберали вважали участь Бундесверу в операціях у колишній Югославії такою, що суперечить конституції ФРН.

  • Федеральний конституційний суд

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Вирішальне слово за парламентом

    У своєму рішенні від 12 липня 1994 року Федеральний конституційний суд підтвердив, що Німеччина - як член ООН і НАТО - має право на участь своїх збройних сил у місіях цих організацій. Суд, однак, наголосив на тому, що кожну таку операцію має затверджувати Бундестаг.

  • Лахфельд, Баварія

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Війна у Косові: бойове завдання без мандата ООН

    Навесні 1999 року Бундесвер бере участь в операції НАТО "Союзна сила" - першій великій бойовій операції в своїй історії. Німецькі літаки Tornado ведуть повітряну розвідку й боротьбу з сербськими системами протиповітряної оборони. З погляду міжнародного права операція була сумнівною, оскільки Північноатлантичний альянс не мав мандата Ради Безпеки ООН на проведення операції.

  • Йошка Фішер

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Суперечки навколо косовської місії

    У Косові тодішня червоно-зелена коаліція вперше використала збройні сили як політичний засіб за межами країни. Це спричинили значні внутрішньополітичні тертя. Опоненти заявляли про антиконституційну агресивну війну. Особливо дісталося Зеленим: 1999 року на одному з партійних конгресів у міністра закордонних справ Йошку Фішера кинули кулькою з фарбою.

  • Нью-Йорк

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Війна з терором

    Після терористичних актів 11 вересня 2001 року НАТО вперше в своїй історії задіює статтю 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону. Уряд ФРН теж підтримує "війну з терором". У рамках операції "Нескорена свобода" Бундесвер бере участь у бойових діях в Афганістані та на морі в районі Сомалійського півострова.

  • Ґергард Шредер

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Шредер заручився підтримкою депутатів

    Участь Бундесверу у боротьбі з тероризмом викликала суперечки в червоно-зеленій коаліції. Канцлер Ґергард Шредер (СДПН), який запевнив США в "повній солідарності" з боку Німеччини, пов'язав голосування щодо місії в Афганістані з голосуванням про довіру урядові - і здобув підтримку Бундестагу, хоч і з невеликою перевагою.

  • Афганістан

    Бундесверу виповнилось 60 років

    13 років в Афганістані

    З 2002 року Бундесвер бере участь в операціях Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) в Афганістані. За 13 років у цій країні загинули 54 німецькі солдати. Місія МССБ добігла кінця 31 грудня 2014 року. Відтоді 850 солдатів Бундесверу беруть участь у наступній операції - "Рішуча підтримка". Її метою є підготовка афганських сил безпеки.

  • Кундуз

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Авіаудар по автоцистернах біля Кундуза

    4 вересня 2009 року внаслідок авіаудару по захоплених талібами автоцистернах з пальним загинуло більше сотні людей, у тому числі діти. Операцією, яку провели південніше Кундуза, командував німецький полковник Ґеорґ Кляйн. Це найбільше на сьогодні число жертв у місії Бундесверу.

  • Ракети Patriot у Туреччині

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Ракети Patriot у Туреччині

    З грудня 2012 року німецькі ракетні комплекси Patriot розташовані на південному сході Туреччини, яка попросила підтримки союзників по НАТО, побоюючись ракетних атак з боку Сирії. 256 німецьких солдатів дислоковані в анатолійському місті Кахраманмараш, що приблизно за 100 кілометрів на північ від сирійського кордону. Мандат місії закінчується у січні 2016 року.

  • Операція Аталанта

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Боротьба з піратами в Аденській затоці

    З грудня 2008 року приблизно 318 німецьких вояків беруть участь в операції "Аталанта" в Аденській затоці та біля берегів Сомалійського півострову. Очолювана Євросоюзом операція має на меті захист гуманітарних вантажів та свободи судноплавства в регіоні, а також боротьбу з піратством.

  • Порятунок біженці у Середземному морі

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Порятунок біженці у Середземному морі

    Бундесвер також допомагає рятувати біженців у Середземному морі. У цій місії з квітня 2015 року беруть участь до 320 солдатів на фрегатах та кораблях підтримки. Операцію буде подовжено, і німецькі кораблі зможуть зупиняти човни контрабандистів, які переправляють людей з Лівії до Італії, накладати на них арешт, а за потреби - знищувати.

  • Пам'ять про загиблих

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Пам'ять про загиблих

    За 60 років існування Бундесверу 106 німецьких содатів загинули в операціях за кордоном. Урочисто відкритий 8 вересня 2009 року Меморіал Бундесверу в Берліні вшановує пам'ять загиблих також за межами Німеччини вояків.

    Автор: Свен Пьоле, Арне Ліхтенберґ


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