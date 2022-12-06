Звільнена Херсонщина у фотографіях
Під час контрнаступу на початку листопада ЗСУ звільнили від окупації близько третини Херсонської області - всю правобережну її частину. Наслідки боїв та окупації - в галереї DW.
Контрнаступ, якого так довго чекали
Наступ Збройних сил України з метою звільнення Херсонщини президент Володимир Зеленський і військове командування обережно анонсували ще з липня. Проте активним наступальним діям передувало кілька місяців артилерійських та ракетних ударів по інфраструктурі окупантів. На фото: знищений бронетранспортер біля дослідного поля німецької компанії Bayer на межі Миколаївської і Херсонської областей.
Знищене Посад-Покровське
Бої за звільнення Херсонщини точилися з весни. В квітні українським військам вдалось відбити наступ російської армії на Миколаївщині. З того часу селище Посад-Покровське на межі двох областей опинилося на лінії фронту. Нині воно майже повністю зруйноване.
Поля, зрошені снарядами
Бої за Правдине - ще одне селище на межі двох областей - точилися з вересня по листопад. Українська та російська армія кілька разів заявляли про захоплення населеного пункту. На фото: зрошувальна установка на сільскогосподарському полі біля Правдиного.
За ким Правдине?
Російська армія востаннє покинула селище в ніч з 8 на 9 листопада, залишивши "обжиті" за кілька місяців артилерійські позиції.
Аеропорт не для всіх
Херсонський аеропорт став чи не першим об'єктом, захопленим росіянами в місті. Поруч із ним знаходилася база 11-ї бригади армійської авіації - славетних чорнобаївських вертольотників.
Чорнобаївка - незламний мем
За перші місяці війни Чорнобаївка перевторилася на народний мем. ЗСУ регулярно обстрілювали базу вертольотників з артилерії щонайменше 25 разів, проте російська армія продовжувала розміщувати на ній свою техніку. На фото: казарми 11-ї авіаційної бригади, зруйновані в жовтні.
Небезпечне сусідство
Багатодітна родина Світлани та Володимира Г. прожили всю окупацію в Чорнобаївці поруч із захопленою росіянами базою вертольотників. "Кожного разу як по них прилітало, в нас аж стіни тряслися. Але все одно раділи: насипай, ще", - згадує Світлана.
Свято на площі
На центральній площі деокупованого 11 листопада Херсона ще тиждень світкували звільнення.
Місто без комунікацій
Відступаючи, російська армія підірвала або замінувала всі критичні комунікації на правобережній Херсонщині: електро-, водо- та газопастачання, системи зв'язку. Відновлення триває і досі.
Прапор над ТЕЦ
Котельні Херсонської теплоелектроцентралі російська армія також підірвала відступаючи. Та за всі дев'ять місяців окупації на її трубі так і не змогли замалювати український прапор.
Прильоти щодня
Закріпившись на лівому березі Дніпра російська армія одразу почала обстрілювати Херсон - місто, яке лише місяць тому РФ незаконно оголосила своєю територією. На фото: Сергій, мешканець прибережного району Херсона показує уламок від російського снаряду, що розірвався над його будинком вранці.
Біля річки - найнебезпечніше
Райони вздовж берегів Дніпра та річки Кошової українська адміністрація з перших днів назвала найнебезпечнішими через обстріли. Втім це не відлякувало місцевих рибалок та й усіх інших, хто приходив до річки по воду, якої в кранах немає з початку листопада.
На подвір'ях - багаття
Воду в Херсоні треба не тільки наносити, а ще й на чомусь підігріти. В мешканців багатоповерхівок у Таврійському мікрорайоні варіант лише один - на багатті, адже в їхніх будинках ніколи не було газу, а від початку листопада не стало й електрики.
Зниклих не знайти
Дев'ять місяців російської окупаційної влади в Херсоні для багатьох, хто їй опирався, перетворилися на терор. На фото: оголошення про розшук 54-річного Сергія Портного, викраденого людьми у військовій формі в липні.
Камери для невдоволених
Українські правоохоронці ідентифікували в Херсоні чотири місця утримання окупантами "політичних в'язнів". Як повідомляється, для того, щоб потрапити сюди, не обовязково було належати до руху опору, достатньо мати родичів у ЗСУ.
День звільнення
Попри російські обстріли, проблеми з електрикою та водою, більшість тих, хто пережив окупацію, не хочуть покидати місто. Отже,у містян тепер два свята звільнення: у березні від нацистської армії у часи Другої світової війни, а в листопаді - від російської у час війни РФ проти України.