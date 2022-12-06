  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
16 фото
КонфліктиУкраїна
Ігор Бурдига
6 грудня 2022 р.
https://p.dw.com/p/4KVjA
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Єврокомісія пропонує дев'ятий пакет санкцій проти Росії

Політика49 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Студія телеканалу "Дождь"

Чому влада Латвії припиняє мовлення телеканалу "Дождь"

Чому влада Латвії припиняє мовлення телеканалу "Дождь"

Політика4 год. тому
Greenpeace блокує танкер, який транспортує російську нафту до Норвегії (квітень 2022 року)

Ембарго і гранична ціна спрацювали: нафта дуже дешевшає

Ембарго і гранична ціна спрацювали: нафта дуже дешевшає

Економіка7 год. тому
Медична працівниця у захисному одязі в Китаї, фото 18 листопада 2022 року

Китай відмовляється від політики "нульового COVID"

Китай відмовляється від політики "нульового COVID"

Політика9 год. тому
external

"Вивезла маму з окупації на поламаній машині"

"Вивезла маму з окупації на поламаній машині"

Конфлікти11 год. тому02:27 хв.
Стратегічні бомбардувальники РФ на аеродромі "Енгельса" (фото з архіву)

Радянські дрони? Що відомо про вибухи на аеродромах РФ

Радянські дрони? Що відомо про вибухи на аеродромах РФ

Конфлікти6 грудня 2022 р.
Військовослужбовці Бундесверу з кулеметами під час військових навчань

Німеччина: чи готовий Бундесвер до бою?

Німеччина: чи готовий Бундесвер до бою?

Конфлікти6 грудня 2022 р.
На головну сторінку