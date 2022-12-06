Воду в Херсоні треба не тільки наносити, а ще й на чомусь підігріти. В мешканців багатоповерхівок у Таврійському мікрорайоні варіант лише один - на багатті, адже в їхніх будинках ніколи не було газу, а від початку листопада не стало й електрики.