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КонфліктиУкраїна
Ігор Бурдига
14 год. тому
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Близькі теми

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Топтема

Дим над Києвом, архівне фото

Нова масована ракетна атака по Україні: у Києві вибухи

Конфлікти36 хв. тому
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За останні роки ціла низка російських активів в Україні перейшла під контроль громадян ЄС, до того не відомих широкому загалу. Зокрема, 5 українських обленерго

Як в Україні (не) конфіскують підсанкційні активи

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Протести в Ірані

Репресії чи реформи: що чекає на Іран у 2023 році?

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Як Росія вивозить дітей із окупованих територій України

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Як підлітки живуть у підвалі в Бахмуті

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Українські біженці не хочуть повертатися з ФРН в Україну?

Українські біженці не хочуть повертатися з ФРН в Україну?

Суспільство21 год. тому07:00 хв.
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