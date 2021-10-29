 Золота осінь у Німеччині (фото) | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 04.11.2021

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Вікно в Німеччину

Золота осінь у Німеччині (фото)

Понура пора приходить на заміну сонячному жовтню. Однак дерева ще не скинули своїх святкових шат. Насолоджуйтеся разом з нами яскравими фарбами німецької осені!

Золота осінь у німецькому місті Ессені

На зміну золотій осені прийшов понурий листопад. Однак ліси й парки у Німеччині все ще одягнені у золотий багрянець, а на заміну холодним дощам час від часу виринає тепле проміння сонця.

Жовтий листок на статуї на цвинтарі у День усіх святих у Німеччині

Цьогорічний жовтень був навдивовижу сонячним, а температура повітря у багатьох регіонах Німеччини сягала 20 градусів Цельсія. Чудова погода для лісних прогулянок.

Золота осінь у Німеччині: жінка мандрує сонячними схилами
Церква на горі Буссен, Німеччина, у червоному світлі заграви
Жінка й пес гуляють по жовтому листю в мюнхенському парку

Золота осінь, як обіцяють синоптики, затримається в Німеччині ще на кілька днів. А коли з дерев облетить останнє листя святкових осінніх шат, пейзажі знову стануть сірими й понурими під заслоною безперервних дощів.

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Жінка під парасолькою з собакою в осінньому парку в Німеччині

За даними Німецької метеорологічної служби (DWD), холодний фронт Nael знизить температуру повітря у країні в середньому на 10 градусів.

Жовте листя у річці Лайне, Німеччина
Жовті дерева на тлі засніженої гори в Німеччині

Похолодання, яке вже спостерігається, відбувається поступово. Однак погода залишається доволі мінливою. У високогірних регіонах вже навіть випав перший сніг.

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    Автор: Софі Дізземонд