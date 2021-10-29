Золота осінь у Німеччині (фото)

На зміну золотій осені прийшов понурий листопад. Однак ліси й парки у Німеччині все ще одягнені у золотий багрянець, а на заміну холодним дощам час від часу виринає тепле проміння сонця.
Цьогорічний жовтень був навдивовижу сонячним, а температура повітря у багатьох регіонах Німеччини сягала 20 градусів Цельсія. Чудова погода для лісних прогулянок.
Золота осінь, як обіцяють синоптики, затримається в Німеччині ще на кілька днів. А коли з дерев облетить останнє листя святкових осінніх шат, пейзажі знову стануть сірими й понурими під заслоною безперервних дощів.
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За даними Німецької метеорологічної служби (DWD), холодний фронт Nael знизить температуру повітря у країні в середньому на 10 градусів.
Похолодання, яке вже спостерігається, відбувається поступово. Однак погода залишається доволі мінливою. У високогірних регіонах вже навіть випав перший сніг.
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Автор: Софі Дізземонд