"Злочинця тягне на місце злочину": візит Путіна в Маріуполь

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За повідомленнями російських ЗМІ, до річниці анексії Криму Володимир Путін відвідав захоплений Росією півострів, а потім нібито побував у зруйнованому армією РФ Маріуполі. Як відреагували на це маріупольці, яким довелося виїхати з окупованого міста?