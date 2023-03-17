"Злочинця тягне на місце злочину": візит Путіна в Маріуполь

ПолітикаУкраїна"Злочинця тягне на місце злочину": візит Путіна в МаріупольTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолітикаУкраїна2 год. тому2 год. томуЗа повідомленнями російських ЗМІ, до річниці анексії Криму Володимир Путін відвідав захоплений Росією півострів, а потім нібито побував у зруйнованому армією РФ Маріуполі. Як відреагували на це маріупольці, яким довелося виїхати з окупованого міста? https://p.dw.com/p/4Ox7dРеклама