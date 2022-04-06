 Жириновський помер у Москві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Жириновський помер у Москві

Про смерть російського політика офіційно повідомив голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

У Москві помер лідер "Ліберально-демократичної партії Росії" Володимир Жириновський. Про це у своєму Telegram-каналі у середу, 6 квітня, повідомив голова Державної думи (нижньої палати парламенту) РФ В'ячеслав Володін. 

Згодом на засіданні Держдуми спікер офіційно оголосив, що Жириновський помер через важку та тривалу хворобу.

З 2 лютого Жириновський перебував на лікуванні у Центральній клінічній лікарні Москви, куди його госпіталізували з коронавірусом. Раніше ЗМІ повідомляли про погіршення його стану та введення у медикаментозну кому через сепсис. Цю інформацію не підтверджували в ЛДПР. До цього ЗМІ кілька разів помилково повідомляли про смерть Жириновського. 25 квітня йому виповнилося би 77 років.

Жириновський, серед іншого, був відомий відвертою антиукраїнською позицією. Він неодноразово закликав Кремль захопити Україну. За даними Офісу генерального прокурора України, російський політик був причетний до підтримки самопроголошених терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Як встановило слідство, він збирав гроші для незаконних збройних формувань на Донбасі.

Дивитись відео 02:22

Путін та його "гноми": видимість виборчої боротьби в Росії (09.02.2018)

Реклама

Докладно

Анналена Бербок з українськими біженцями у Молдові, 12 березня 2022 року

Берлін будує між Молдовою та Заходом "міст солідарності"

9 міжнародних організацій та 36 країн-донорів вирішили надати Молдові допомогу на 695 мільйонів євро.  

Уряд ФРН гальмує у питанні запровадження ембарго на експорт енергоносіїв з РФ

Санкції проти РФ: чим ЄС може відповісти на звірства у Бучі

Цього тижня ЄС планує запровадити п'ятий пакет санкцій проти Росії за розв'язану нею війну проти України.  