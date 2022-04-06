Жириновський помер у Москві

У Москві помер лідер "Ліберально-демократичної партії Росії" Володимир Жириновський. Про це у своєму Telegram-каналі у середу, 6 квітня, повідомив голова Державної думи (нижньої палати парламенту) РФ В'ячеслав Володін.

Згодом на засіданні Держдуми спікер офіційно оголосив, що Жириновський помер через важку та тривалу хворобу.

З 2 лютого Жириновський перебував на лікуванні у Центральній клінічній лікарні Москви, куди його госпіталізували з коронавірусом. Раніше ЗМІ повідомляли про погіршення його стану та введення у медикаментозну кому через сепсис. Цю інформацію не підтверджували в ЛДПР. До цього ЗМІ кілька разів помилково повідомляли про смерть Жириновського. 25 квітня йому виповнилося би 77 років.

Жириновський, серед іншого, був відомий відвертою антиукраїнською позицією. Він неодноразово закликав Кремль захопити Україну. За даними Офісу генерального прокурора України, російський політик був причетний до підтримки самопроголошених терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Як встановило слідство, він збирав гроші для незаконних збройних формувань на Донбасі.