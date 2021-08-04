Чемпіон Олімпійських ігор у Токіо, народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк заявив про расистські образи на свою адресу. Про інцидент, який трапився в Києві у п'ятницю, 13 серпня, Беленюк повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За словами спортсмена, у центрі Києва до нього підійшли "невідомі молодики" та намагалися спровокувати конфлікт. Як стверджує Беленюк, зокрема вони сказали: "Чорна мавпа щось знає про патріотизм?" та "Вали до Африки!". Бійки вдалося уникнути, зазначив спортсмен.

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У своєму дописі він поставив три запитання, які стосуються теми расизму та безпеки громадян. "1. Мені цікаво, чи українець я для свої держави, які критерії патріотизму існують в ній? 2. Наскільки олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати у своїй Батьківщині і в рідному місті? 3. І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?", - запитав Беленюк.

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці встановлюють обставини інциденту та причетних осіб. Подію зареєстровувади у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. "Після проведення перевірки їй буде надана правова кваліфікація", - йдеться у повідомленні поліції Києва в соцмережі Facebook. Згодом у поліції додали, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, Жан Беленюк на літній Олімпіаді в Токіо завоював єдину для України золоту нагороду, перемігши у вільній боротьбі в категорії до 87 кілограмів. Він є народним депутатом від партії "Слуга народу".