Зеленський ініціює аудит державних резиденцій та їхніх мешканців

Президент України Володимир Зеленський ініціював під час проведеного в п'ятницю, 14 травня, засідання Ради національної безпеки й оборони (РНБО) здійснення аудиту державних земельних ділянок та будинків, розташованих у Конча-Заспі та Пущі-Водиці.
"Загалом мова йде про майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач", - сказав Зеленський, якого цитує сайт президента України.
За словами Зеленського, внаслідок дій попередньої влади фактично було легалізовано "перебування на цих землях і в резиденціях, за дуже символічну плату, низки незрозумілих осіб". "Це - колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди на прізвище Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича - Табачник і Богатирьова, віцепрем'єр часів Порошенка Зубко й навіть директор департаменту корпорації "Богдан" Олександр Ільїн", - пояснив Зеленський.
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Ці, а також інші особи отримували договори на користування будівлями, отримували 50-відсоткове відшкодування коштів, витрачених на ремонтні роботи, розповів Зеленський.
"Мною поставлене завдання провести повний аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право", - зазначив Зеленський. Український лідер також пообіцяв, що після отримання всієї необхідної інформації буде розпочато "велике переселення цих народів".
Нагадаємо, сам Зеленський як президент України переїхав жити на державну "дачу Ющенка" в Конча-Заспі.
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Палаци, будинки та квартири німецьких політиків
Палац Бельвю у Берліні - офіційна резиденція президента Німеччини. Збудований у 1786 році як літній палац одного з пруських принців. У Бельвю є особисті апартаменти для глави держави, однак проживав там тільки один з них - Роман Герцоґ.
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Палаци, будинки та квартири німецьких політиків
Нинішній президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр на роботу в Бельвю їздить зі службової вілли, розташованої у берлінському районі Далем. Ця табличка перед віллою Вурмбах встановлена 2018 року в пам'ять про подружжя Хуґо та Марії Гейман, яким ця вілла належала. Підприємець Гейман загинув 1938 року внаслідок переслідувань євреїв у "третьому рейху". У власності ФРН будівля знаходиться з 1962 року.
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Палаци, будинки та квартири німецьких політиків
Анґела Меркель мешкає неподалік від місця роботи - відомства канцлерки в центрі Берліна. Квартира очільниці німецького уряду розташована у цьому будинку неподалік від Музейного острова. Адресу може знайти кожен охочий. На дзвонику вказано ім'я її чоловіка.
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Палаци, будинки та квартири німецьких політиків
Професор Зауер - чоловік Анґели Меркель. Будинок, де вони живуть, звичайно, охороняється, однак вулицею повз нього можна ходити без проблем.
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Палаци, будинки та квартири німецьких політиків
Ось так виглядає дача подружжя Меркель-Зауер, розташована у ста кілометрах від Берліна - у бранденбурзькому районі Уккермарк, неподалік від Темпліна. Цей будинок - друга адреса реєстрації нинішньої канцлерки ФРН. Фото зроблене 2005 року, однак нині тут навряд чи щось змінилось в архітектурному плані.
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Палаци, будинки та квартири німецьких політиків
Якщо німецький уряд має намір провести засідання за містом, подалі від столичної метушні, то він робить це у своїй резиденції для прийомів - палаці Мезеберг (Schloß Meseberg), зведеному під Берліном у 1739 році. Тут інколи приймають іноземних гостей та проводять міжнародні перемовини.
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Палаци, будинки та квартири німецьких політиків
Ось, наприклад, Анґела Меркель і Володимир Путін на ґанку палацу Мезеберг у серпні 2018 року. Як повідомляли тоді ЗМІ, тривалий час політики спілкувалися безпосередньо без перекладачів.
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Палаци, будинки та квартири німецьких політиків
Своєю чергою, ця світлина зроблена у столиці Нижньої Саксонії - Ганновері у 2002 році. На ній зображений будинок тодішнього федерального канцлера Німеччини Ґергарда Шредера.
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Палаци, будинки та квартири німецьких політиків
Так з висоти польоту дрона виглядає будинок першого канцлера Німеччини. Прямо в центрі знімка. На цьому схилі в містечку Рендорф неподалік від Бонна жив під час свого канцлерства і після нього Конрад Аденауер, який керував німецьким урядом в 1949-1963 роках.
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Палаци, будинки та квартири німецьких політиків
Гамбурзький цегляний будинок Гельмута Шмідта, канцлера ФРН у 1974-1982 роках, в якому він жив до своєї смерті в 2015 році. Гельмут і Локі Шмідт придбали його у 1961 році. Тоді Гельмута Шмідта щойно призначили керувати поліцією цього ганзейського міста, що має статус федеральної землі.
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Палаци, будинки та квартири німецьких політиків
Будинок канцлера Гельмута Коля в Оггерсхаймі - районі міста Людвігсхафена в землі Рейнланд-Пфальц. Гостями цього будинку були багато світових лідерів, яких Гельмут Коль дуже любив запрошувати до рідного регіону і пригощати місцевим делікатесом: пфальцським заумагеном - свинячим фаршированим шлунком.
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Палаци, будинки та квартири німецьких політиків
До переїзду федерального уряду з Бонна до Берліна канцлери Німеччини, починаючи з Людвіґа Ергарда, коли обіймали посаду, жили на території канцлерського відомства у цьому бунгало, побудованому в 1964 році.
Автор: Максим Нелюбін
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Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
За благодійні внески
Колишня мисливська резиденція Януковича "Сухолуччя", як і "Межигір'я", нині контролюється "Самообороною Майдану". Колишні "самооборонівці" створили громадську організацію "Національний парк України Межигір'я". Ця ГО збирає "благодійні внески" за відвідування колишніх маєтків біглого екс-президента України. За ці гроші охороняє і доглядає резиденції.
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Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Елітний маєток
Резиденція "Сухолуччя" розташована на території Дніпровсько-Тетерівського лісництва на березі Київського водосховища. Це у 80 кілометрах від Києва. Тут на більш ніж 30 гектарах стоїть розкішний будинок Януковича "Хонка-2", власна церква, баня, кілька озер, помпезні альтанки з кованими люстрами.
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Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Фінська розкіш
Фінський зруб "Хонка-2" у "Сухолуччі" з середини виглядає як корабель з внутрішніми балконами у вигляді капітанських містків та щоглами. На підлозі дорогий паркет, який зроблений з деревини 18 порід дерев.
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Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Розумна система
У "Хонці-2" вже четвертий рік немає світла і опалення та ніхто не прибирає. Однак там немає пилу через "розумну" систему природного кондиціонування та очищення повітря. Будинок частково розграбований. З дорогих меблів залишився величезний дерев'яний стіл на 18 персон, гігантські журнальні столи, три стільці та диван.
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Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Масажний стіл Януковича
Частина "Хонки-2" чотири роки тому була облаштована на спа-зону для мисливців. Тут була сауна, тропічний душ, джакузі, басейн та масажний стіл, зроблений повністю з білого мармуру. Мародери забрали всю сантехніку та обладнання сауни, однак не змогли підняти масажний стіл, тому він досі стоїть на своєму місці.
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Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Зброя зникла у невідомому напрямку
На території резиденції був власний тир з рухомими мішенями – резиновими копіями диких тварин, на яких "тренувались" гості та господарі мисливської резиденції "Сухолуччя". Після 2014 року мисливська зброя зникла, а система рухомих мішеней була зруйнована.
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Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Дорога забава на кілька разів
У резиденції досі працюють люди, які працювали за часів Януковича. Всього з охороною до 40 осіб. До 2014 року резиденцію "Сухолуччя" обслуговувала понад сотня робітників. Вони доглядають за газонами, годують тварин. За їхніми словами, Віктор Янукович ночував у цій резиденції лише два чи три рази. У більшості випадків після полювання мисливці тут лише обідали і поверталися у Межигір'я.
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Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Будинок Пшонки
По сусідству з резиденцією Януковича "Сухолуччя" стоїть колишня дача екс-генпрокурора України Віктора Пшонки. До 2016 року її ніхто не охороняв. Вона повністю розграбована мародерами. Тут познімали вікна, двері, підлогу, гламурні кахлі і кічеві шпалери з рожевими квітами.
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Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Рибалка з пірсу Пшонки
Зараз ГО "Національний парк України Межигір'я" також взяла цей об'єкт під свою охорону і після сплати благодійних внесків надає рибалкам доступ до води. Адже тут ще зберігся пірс і спуск для човнів. Спуск човна на воду на дачі Пшонки обійдеться рибалкам у 150 гривень.
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Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Доступна для усіх розкіш
У "Сухолуччя" та на колишню дачу Пшонки може нині приїхати кожен охочий, поставити намет та відпочити в елітних резиденціях колишніх можновладців. Вхід на колишню закриту територію коштує 50 гривень "благодійних внесків".
Автор: Лілія Ржеутська
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Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
"Хонка" все ще Януковича
Резиденція Віктора Януковича "Межигір’я" - своєрідний символ новітньої української корупції. У серпні 2017 року були визнані недійсними договори, за якими "Межигір’я" ще у 2007 вивели з держвласності, а відтак оформили на ТзОВ "Танталіт". У листопаді 137 га під резиденцією повернули у держвласність. Однак самі будівлі можна повернути лише через конфіскацію після вироку у справі Януковича.
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Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
Самооборона Майдану господарює у "Межигір’ї"
З 2014 року після втечі Януковича "Межигір’я" під свій контроль взяли представники Самооборони Майдану, аби залишене не знищили мародери. Пізніше самооборонівці зареєстрували громадську організацію "Національний парк України Межигір’я" і увесь цей час за допомогою Нацгвардії доглядають за резиденцією. Нещодавно вони почали реставрацію дерев’яного фасаду "Хонки".
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Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
Все за благодійні внески
Гроші на утримання "Межигір’я" колишні самооборонівці отримують з благодійних внесків, за які продають квитки для входу в резиденцію. Квиток коштує від 40 до 120 гривень. Найпопулярніша екскурсія "Хонкою" - 200 гривень. Хто не зміг потрапити всередину, розглядає розкіш через вікна.
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Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
Народний парк
Щодня у будні "Межигір’я" відвідує від 350 до 600 людей. У вихідні - 2-3 тисячі. Тут грають весілля, знімають кіно, проводять фестивалі та змагання. Комендант "Межигір’я" Денис Тарахкотелик вважає, що це місце стало народним.
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Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
Усе на місці
Високотехнологічна лабораторія, яка досліджувала їжу Януковича, парк його ретроавтомобілів, теплиці, комплекс відпочинку, поле для гольфу, зоопарк рідкісних тварин, зокрема, олені та славнозвісні страуси - усе залишилося на своїх місцях. Ці об’єкти полюбляють відвідувачі.
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Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
Прихисток для переселенців
Господарство доглядають 70 сімей-переселенців з Криму та Донбасу, які живуть тут після анексії півострова та початку війни на Сході. Зокрема, у штучних озерах Януковича вони розводять рибу, яку виловлюють і годують нужденних. Влітку тут організовують табір для дітей учасників АТО.
Автор: Лілія Ржеутська