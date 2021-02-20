Зеленський ініціює аудит державних резиденцій та їхніх мешканців

Президент України Володимир Зеленський ініціював під час проведеного в п'ятницю, 14 травня, засідання Ради національної безпеки й оборони (РНБО) здійснення аудиту державних земельних ділянок та будинків, розташованих у Конча-Заспі та Пущі-Водиці.

"Загалом мова йде про майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач", - сказав Зеленський, якого цитує сайт президента України.

За словами Зеленського, внаслідок дій попередньої влади фактично було легалізовано "перебування на цих землях і в резиденціях, за дуже символічну плату, низки незрозумілих осіб". "Це - колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди на прізвище Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича - Табачник і Богатирьова, віцепрем'єр часів Порошенка Зубко й навіть директор департаменту корпорації "Богдан" Олександр Ільїн", - пояснив Зеленський.

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Ці, а також інші особи отримували договори на користування будівлями, отримували 50-відсоткове відшкодування коштів, витрачених на ремонтні роботи, розповів Зеленський.

"Мною поставлене завдання провести повний аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право", - зазначив Зеленський. Український лідер також пообіцяв, що після отримання всієї необхідної інформації буде розпочато "велике переселення цих народів".

Нагадаємо, сам Зеленський як президент України переїхав жити на державну "дачу Ющенка" в Конча-Заспі.

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Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича За благодійні внески Колишня мисливська резиденція Януковича "Сухолуччя", як і "Межигір'я", нині контролюється "Самообороною Майдану". Колишні "самооборонівці" створили громадську організацію "Національний парк України Межигір'я". Ця ГО збирає "благодійні внески" за відвідування колишніх маєтків біглого екс-президента України. За ці гроші охороняє і доглядає резиденції.

Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича Елітний маєток Резиденція "Сухолуччя" розташована на території Дніпровсько-Тетерівського лісництва на березі Київського водосховища. Це у 80 кілометрах від Києва. Тут на більш ніж 30 гектарах стоїть розкішний будинок Януковича "Хонка-2", власна церква, баня, кілька озер, помпезні альтанки з кованими люстрами.

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